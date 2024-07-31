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Биньямин Нетаньяху: Израиль готов к сложностям
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Биньямин Нетаньяху: Израиль готов к сложностям

После недавних ударов Израиля по проиранским силам страну ожидают трудности, однако власти готовы к непростым временам, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Он предупредил, что впереди предстоят сложные дни, отметив, что с момента удара по Бейруту угрозы поступают со всех сторон, сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху также подчеркнул, что власти Израиля готовы к любому развитию ситуации, выступая в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Он добавил, что для победы от граждан Израиля необходимо времени и стойкости.

Фото: president.gov.ua/Кабінет Міністрів України(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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