На Голанских высотах местные жители предприняли попытку воспрепятствовать визиту израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс, где накануне в результате атаки погибло 12 человек. Об этом в понедельник сообщило сирийское государственное телевидение.

Согласно информации телеканала, обитатели оккупированных сирийских Голанских высот блокировали проезд главе израильского правительства, выражая свое негодование. В социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых запечатлены протестующие с плакатами на арабском и английском языках, осуждающими действия премьер-министра.

Ранее израильская служба скорой помощи проинформировала о гибели 10 человек при ударе по Голанским высотам, позже число жертв увеличилось до 12. Израильская сторона возложила ответственность за атаку на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Нетаньяху пообещал ответные меры, заявив о неизбежности сурового наказания для "Хезболлах".

Однако представители "Хезболлах" отвергли обвинения в причастности к обстрелу Мадждаль-Шамса. Несмотря на это, израильские официальные лица заговорили о возможности военного конфликта с Ливаном.

В воскресенье израильские вооруженные силы сообщили о нанесении ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане. По данным ливанского военного источника, в результате атак израильских беспилотников на юге Ливана погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной преимущественно друзами. В ходе военных конфликтов 1967 и 1973 годов большая часть этой стратегически важной территории была захвачена Израилем. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке объявил о своем суверенитете над регионом, однако это решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Напряженность на израильско-ливанской границе усилилась после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильская армия и бойцы "Хезболлах" регулярно обмениваются ударами в приграничных районах. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Израильская сторона сообщает о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, оказавшихся в аналогичной ситуации.

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