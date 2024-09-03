Нетаньяху встретился с родителями россиянина, погибшего в плену ХАМАС

Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с родственниками россиянина Александра Лобанова, который погиб, находясь в плену у ХАМАС. Об этом сообщает Kan.

"Родители Александра, Оксана и Григорий, встретились с премьером в Ашкелоне на юге Израиля. Нетаньяху приехал, чтобы выразить им соболезнования по поводу утраты сына", — передает государственная радиостанция.

Также сообщается, что вдова Лобанова Михаль не захотела встречаться с премьер-министром.

Двумя днями ранее газета The Jerusalem Post писала, что Нетаньяху позвонил родителям Лобанова и попросил прощения за то, что "не смог вернуть Сашу домой живым".

Фото: сайт администрации президента России ( Creative Commons Attribution 4.0 License )