Нетаньяху встретился с родителями россиянина, погибшего в плену ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с родственниками россиянина Александра Лобанова, который погиб, находясь в плену у ХАМАС. Об этом сообщает Kan.
"Родители Александра, Оксана и Григорий, встретились с премьером в Ашкелоне на юге Израиля. Нетаньяху приехал, чтобы выразить им соболезнования по поводу утраты сына", — передает государственная радиостанция.
Также сообщается, что вдова Лобанова Михаль не захотела встречаться с премьер-министром.
Двумя днями ранее газета The Jerusalem Post писала, что Нетаньяху позвонил родителям Лобанова и попросил прощения за то, что "не смог вернуть Сашу домой живым".
Фото: сайт администрации президента России ( Creative Commons Attribution 4.0 License )
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