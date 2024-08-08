Президент Израиля отказался уходить в отставку, ссылаясь на помощь стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается оставаться на своей должности, пока верит в том, что он может помочь стране вести ее в будущее, где будут царить безопасность и процветание. Об этом он заявил во время интервью журналу Time.

"Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь вести Израиль в будущее, в котором будут безопасность, прочная безопасность и процветание", — заявил глава израильского правительства.

Потом у высокопоставленного чиновника спросили, может ли оппозиционный лидер оставаться у власти, если он совершил самую большую ошибку за последнее время в сфере безопасности. Для ответа на этот вопрос Нетаньяху задумался, после чего ответил.

"Это зависит от того, что они будут делать. Что они делают? Способны ли они руководить воюющей страной? Способны ли привести ее к победе? Могут ли гарантировать, что послевоенная ситуация приведет к миру и безопасности?", — заявил премьер еврейского государства.

Он подчеркнул, что если ответ на все эти вопросы "да", то эти люди должны оставаться у власти.

Напомним, что 7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, прорвав границу и заняв ближайшие населенные пункты. После этого израильское правительство обвиняли в том, что они "проспали" нападение боевиков, из-за чего сотни человек погибли.

Фото: president.gov.ua/Кабінет Міністрів України