Напряженные переговоры: Израиль и ХАМАС остаются вдали от соглашения по заложникам

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху выразил разочарование по поводу того, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС все еще далеки от заключения договора по вопросу заложников, вопреки утверждениям Белого дома о 90%-м прогрессе в этом вопросе.
Среди недели, влиятельный представитель Белого дома подтвердил согласование 14 из 18 пунктов договора, что он интерпретировал как "почти полное" завершение.
В беседе с Fox News, Нетаньяху подчеркнул, что "предоставить уступки сейчас со стороны Израиля, будет равносильно предоставлению лицензии на уничтожение заложников… Мы обязаны продолжать давление на ХАМАС, а не на Израиль".
Когда его спросили о возможности скорого прекращения военных действий, он ответил, что "несмотря на все старания, это пока невозможно".
В течение этой недели, Нетаньяху провел две значительные пресс-конференции, стремясь разъяснить позицию Израиля по наиболее деликатным вопросам предполагаемого соглашения с ХАМАСом по сектору Газа. Глава Израиля представляет свою точку зрения в свете убийства шести заложников в Газе.
Убийство гражданских лиц, находящихся в плену у экстремистов ХАМАС, вызвало мощный взрыв возмущения в израильском обществе, который привел к волне массовых антиправительственных демонстраций.
Межсреднические переговоры по вопросам Газы уже длительное время ведутся в Каире и Дохе. Одним из ключевых препятствий для достижения компромисса является требование Израиля сохранить контроль над границей Газы с Египтом. Израильская сторона уверена, что в случае ухода израильских войск, ХАМАС сможет быстро восстановить свой военный потенциал.
По информации Израиля, у ХАМАС до сих пор в плену около 101 человека, включая тех, кто считается мертвым. В результате различных операций и гуманитарных усилий, удалось освободить 154 человека, включая тела погибших заложников.
Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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