Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:24

Уголовное дело за халатность: незакрепленные футбольные ворота травмировали школьника

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского лагеря в селе Сямжа, где в мае 2025 года произошел несчастный случай с девятилетним ребенком. По данным регионального управления Следственного комитета, футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом, упали на мальчика во время проведения лагерных мероприятий.

Инцидент произошел 27 мая на территории стадиона, где ребенок находился без должного присмотра воспитателей. По версии следствия, начальница лагеря нарушила обязанности по обеспечению безопасности воспитанников, не приняв мер к устранению опасного спортивного оборудования.

В результате падения нестабильно закрепленных ворот ребенок получил серьезные травмы, потребовавшие немедленной госпитализации и приведшие к тяжелым последствиям для здоровья.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье о халатности, переданы в суд. В ходе дальнейшего разбирательства может быть установлена вина и других должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивных объектов на территории лагеря. Расследование должно выявить системные нарушения требований безопасности при организации детского отдыха в учреждении.

