Анемия
Анемия
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног

Ощущение онемения, покалывания или жжения в руках и ногах многие списывают на "усталость" или неудобную позу. Однако врач-невролог высшей категории Галина Чудинская предупреждает: если такие симптомы повторяются регулярно и мешают жить — это может быть признаком серьёзных нарушений в организме.

Что чаще всего вызывает онемение и покалывание

Согласно специалисту, эти ощущения связаны с нейропатией — поражением периферических нервов. Причин у неё множество, но самые распространённые из них следующие:

Сахарный диабет
При хроническом повышении уровня глюкозы в крови повреждаются нервные волокна. В первую очередь страдают конечности, особенно ноги.

Дефицит витаминов группы B
Недостаток тиамина или фолиевой кислоты может возникать:

  • из-за несбалансированного питания,
  • после операций на ЖКТ,
  • при злоупотреблении алкоголем.

Алкогольная нейропатия
Длительное употребление спиртного само по себе повреждает нервы, даже если уровень витаминов в норме.

Другие возможные причины

  • гепатиты,
  • боррелиоз (болезнь Лайма),
  • гипотиреоз,
  • некоторые виды герпес-вируса.

Когда нужно обратиться к врачу

Если онемение или покалывание повторяется регулярно, сопровождается слабостью или нарушением сна — это весомый повод обратиться к неврологу. Только врач после обследования сможет определить точную причину и назначить лечение.

Самодиагностика опасна — разные болезни требуют совершенно разного подхода.

Читайте также

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление сегодня в 2:40

Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Педиатр Павел Бережанский объяснил, что цитрусовые при простуде могут раздражать слизистую из-за высокой кислотности. Он советует выбирать другие источники витамина C и придерживаться мягкого режима питания.

Читать полностью » Эпидемиолог Виктория Симонова: аэробные нагрузки стимулируют рост гиппокампа и улучшают память сегодня в 1:36

Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Аэробные упражнения не только укрепляют сердце, но и стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память. Врач объяснила, почему 30 минут ходьбы пять раз в неделю помогают сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ стал одним из первых, кто привился от гриппа и пневмококка. Он напоминает, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его близких, особенно в группах риска.

Читать полностью » Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха вчера в 23:23

Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь

Невролог из США объяснил, почему сдерживать чихание опасно для жизни. Давление выше, чем в автомобильных шинах, может привести к инсульту.

Читать полностью » Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет вчера в 23:23

Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

Витамин D после 60 лет — ключ к здоровью костей, мышц и иммунитета у женщин. Диетологи объясняют, почему его дефицит опасен при менопаузе, и как восполнить норму с помощью питания и добавок.

Читать полностью » Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение вчера в 22:19

Обычный витамин, который продлевает молодость: исследование длиной в пять лет показало удивительные результаты

Крупное исследование VITAL доказало: ежедневный прием витамина D замедляет укорочение теломер, сохраняя биологическую молодость. Особенно важен для женщин старше 60 лет — защита костей, мышц и иммунитета.

Читать полностью » Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы вчера в 22:01

Блюдо для гурманов или подарок гельминтам: две стороны тартара

Тартар из рыбы или мяса выглядит изысканно, но может таить опасность. Врач объяснила, какой вариант безопаснее и почему стоит быть осторожным.

Читать полностью » Три основные причины и триггера головных болей вчера в 21:10

Ваша головная боль — это сигнал о чем-то серьезном: эти причины важно знать

Головная боль — это сигнал организма о неблагополучии. Узнайте о ключевых причинах и тревожных симптомах, когда стоит обращаться к врачу.

Читать полностью »

