Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни
Ощущение онемения, покалывания или жжения в руках и ногах многие списывают на "усталость" или неудобную позу. Однако врач-невролог высшей категории Галина Чудинская предупреждает: если такие симптомы повторяются регулярно и мешают жить — это может быть признаком серьёзных нарушений в организме.
Что чаще всего вызывает онемение и покалывание
Согласно специалисту, эти ощущения связаны с нейропатией — поражением периферических нервов. Причин у неё множество, но самые распространённые из них следующие:
Сахарный диабет
При хроническом повышении уровня глюкозы в крови повреждаются нервные волокна. В первую очередь страдают конечности, особенно ноги.
Дефицит витаминов группы B
Недостаток тиамина или фолиевой кислоты может возникать:
- из-за несбалансированного питания,
- после операций на ЖКТ,
- при злоупотреблении алкоголем.
Алкогольная нейропатия
Длительное употребление спиртного само по себе повреждает нервы, даже если уровень витаминов в норме.
Другие возможные причины
- гепатиты,
- боррелиоз (болезнь Лайма),
- гипотиреоз,
- некоторые виды герпес-вируса.
Когда нужно обратиться к врачу
Если онемение или покалывание повторяется регулярно, сопровождается слабостью или нарушением сна — это весомый повод обратиться к неврологу. Только врач после обследования сможет определить точную причину и назначить лечение.
Самодиагностика опасна — разные болезни требуют совершенно разного подхода.
