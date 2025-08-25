Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Ощущение онемения, покалывания или жжения в руках и ногах многие списывают на "усталость" или неудобную позу. Однако врач-невролог высшей категории Галина Чудинская предупреждает: если такие симптомы повторяются регулярно и мешают жить — это может быть признаком серьёзных нарушений в организме.

Что чаще всего вызывает онемение и покалывание

Согласно специалисту, эти ощущения связаны с нейропатией — поражением периферических нервов. Причин у неё множество, но самые распространённые из них следующие:

Сахарный диабет

При хроническом повышении уровня глюкозы в крови повреждаются нервные волокна. В первую очередь страдают конечности, особенно ноги.

Дефицит витаминов группы B

Недостаток тиамина или фолиевой кислоты может возникать:

из-за несбалансированного питания,

после операций на ЖКТ,

при злоупотреблении алкоголем.

Алкогольная нейропатия

Длительное употребление спиртного само по себе повреждает нервы, даже если уровень витаминов в норме.

Другие возможные причины

гепатиты,

боррелиоз (болезнь Лайма),

гипотиреоз,

некоторые виды герпес-вируса.

Когда нужно обратиться к врачу

Если онемение или покалывание повторяется регулярно, сопровождается слабостью или нарушением сна — это весомый повод обратиться к неврологу. Только врач после обследования сможет определить точную причину и назначить лечение.

Самодиагностика опасна — разные болезни требуют совершенно разного подхода.