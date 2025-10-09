Осанка решает всё: как неправильное сидение вызывает боль, спазмы и головокружение
Современный человек всё чаще сталкивается с болями в спине, шее или руках. Эти симптомы давно перестали быть уделом пожилых людей: сегодня даже подростки жалуются на покалывания, онемение и чувство тяжести. Почему неврологические нарушения становятся массовыми и можно ли от них защититься, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в интервью "Радио 1".
"Полностью защититься от неврологических нарушений практически невозможно", — отметил врач-невролог Павел Хорошев.
Почему нервная система уязвима
Организм человека — сложный механизм, где нервная система играет роль главной линии связи между мозгом и телом. Любое повреждение, воспаление или сдавливание нерва может привести к сбою в этой коммуникации. По словам специалиста, большинство неврологических нарушений связано не с врождёнными дефектами, а с травмами и неправильным образом жизни.
"Наиболее распространенные случаи связаны с травматическим воздействием, в частности с ущемлением корешков спинного мозга", — пояснил Павел Хорошев.
Даже незначительные падения, микротравмы позвоночника или долгое сидение в неудобной позе могут спровоцировать защемление нервных корешков. Иногда причиной становится перелом ребра или резкий удар, после которого развивается воспаление и появляется хроническая боль.
Как осанка влияет на нервы
Неправильная осанка — одна из самых недооценённых причин неврологических проблем. Постоянный наклон головы вперёд при работе за ноутбуком, сутулость или сколиоз постепенно смещают позвоночные сегменты. В результате мышцы спины и шеи спазмируются, пережимая нервные волокна, отвечающие за чувствительность и координацию движений.
Долгое сидение за компьютером без физической активности вызывает застой крови, а в некоторых случаях — отёк мягких тканей, что усиливает давление на нервные окончания. Поэтому медики всё чаще говорят не просто о гигиене сна и питания, но и о гигиене позы — правильной посадке за рабочим местом.
Таблица "Как осанка влияет на нервную систему"
|Привычка
|Последствие
|Возможное нарушение
|Сутулость
|Сдавливание нервов в грудном отделе
|Межрёберная невралгия
|Работа с телефоном "вниз головой"
|Напряжение шейных мышц
|Синдром защемления нерва
|Сон на высокой подушке
|Перекос позвоночника
|Нарушение кровотока мозга
|Малоподвижный образ жизни
|Ослабление мышечного корсета
|Радикулопатия
|Ношение тяжестей в одной руке
|Перекос таза
|Пояснично-крестцовый синдром
Когда нерв страдает не из-за травмы
"Повреждение оболочки нерва возможно из-за заболеваний, таких как опоясывающий герпес", — сообщил Павел Хорошев.
Вирусные инфекции способны напрямую поражать нервные волокна. При опоясывающем герпесе (вирусе, вызывающем также ветрянку) воспаляются нервные окончания, и человек испытывает острую жгучую боль. Иногда эти ощущения сохраняются неделями или даже месяцами после исчезновения сыпи. Такое состояние называют постгерпетической невралгией.
Кроме того, неврологические нарушения могут быть связаны с:
-
сахарным диабетом (диабетическая невропатия);
-
хроническими интоксикациями (например, алкогольными);
-
дефицитом витаминов группы B;
-
переохлаждением или стрессом.
В этих случаях лечение направлено не только на снятие боли, но и на устранение причины — вируса, воспаления или обменных нарушений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование боли в спине
|Хроническое воспаление нерва
|Ранняя диагностика у невролога
|Самолечение мазями и таблетками
|Маскировка симптомов
|Определение причины боли
|Длительная работа в неудобной позе
|Сдавливание нервных корешков
|Перерывы и гимнастика каждые 40 минут
|Сон на мягком матрасе
|Деформация позвоночника
|Ортопедический матрас средней жёсткости
|Отказ от физической активности
|Ослабление мышечного каркаса
|Ежедневная зарядка и плавание
А что если боль уже появилась?
Если появляется жгучая или стреляющая боль в спине, шее или конечностях, не стоит терпеть или искать "волшебную мазь". Первое действие — консультация невролога. Он может назначить:
-
МРТ или КТ позвоночника;
-
электромиографию (исследование проводимости нервов);
-
анализы на инфекции и уровень сахара в крови.
В зависимости от диагноза подбирается лечение: противовоспалительные препараты, витаминотерапия, физиопроцедуры. При серьёзных ущемлениях может понадобиться хирургическая помощь.
Частые вопросы (FAQ)
Можно ли полностью вылечить невралгию?
Да, если устранить её причину. Но при хронических заболеваниях важно поддерживать ремиссию.
Как понять, что боль имеет неврологический характер?
Если боль "стреляет", сопровождается онемением, покалыванием или чувством жжения — это сигнал о проблеме с нервом.
Опасно ли заниматься спортом при невралгии?
Умеренные нагрузки полезны, но без резких движений. Лучший вариант — плавание и растяжка.
Помогают ли витамины?
Да, витамины B1, B6, B12 укрепляют нервные волокна и ускоряют их восстановление.
Когда идти к врачу?
Если боль длится больше трёх дней, усиливается или сопровождается слабостью и потерей чувствительности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru