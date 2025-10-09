Осанка решает всё: как неправильное сидение вызывает боль, спазмы и головокружение

Современный человек всё чаще сталкивается с болями в спине, шее или руках. Эти симптомы давно перестали быть уделом пожилых людей: сегодня даже подростки жалуются на покалывания, онемение и чувство тяжести. Почему неврологические нарушения становятся массовыми и можно ли от них защититься, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в интервью "Радио 1".

"Полностью защититься от неврологических нарушений практически невозможно", — отметил врач-невролог Павел Хорошев.

Почему нервная система уязвима

Организм человека — сложный механизм, где нервная система играет роль главной линии связи между мозгом и телом. Любое повреждение, воспаление или сдавливание нерва может привести к сбою в этой коммуникации. По словам специалиста, большинство неврологических нарушений связано не с врождёнными дефектами, а с травмами и неправильным образом жизни.

"Наиболее распространенные случаи связаны с травматическим воздействием, в частности с ущемлением корешков спинного мозга", — пояснил Павел Хорошев.

Даже незначительные падения, микротравмы позвоночника или долгое сидение в неудобной позе могут спровоцировать защемление нервных корешков. Иногда причиной становится перелом ребра или резкий удар, после которого развивается воспаление и появляется хроническая боль.

Как осанка влияет на нервы

Неправильная осанка — одна из самых недооценённых причин неврологических проблем. Постоянный наклон головы вперёд при работе за ноутбуком, сутулость или сколиоз постепенно смещают позвоночные сегменты. В результате мышцы спины и шеи спазмируются, пережимая нервные волокна, отвечающие за чувствительность и координацию движений.

Долгое сидение за компьютером без физической активности вызывает застой крови, а в некоторых случаях — отёк мягких тканей, что усиливает давление на нервные окончания. Поэтому медики всё чаще говорят не просто о гигиене сна и питания, но и о гигиене позы — правильной посадке за рабочим местом.

Таблица "Как осанка влияет на нервную систему"