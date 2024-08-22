Рост неравенства доходов в России: ожидания зарплат и реальность работодателей

Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.

Согласно Центру макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в стране сохраняется положительная динамика снижения бедности, уровень которой достиг рекордных 8,5%, но одновременно увеличивается неравенство как в доходах, так и в расходах.

Аналитики подчеркивают, что такая ситуация является аномальной. Как правило, она наблюдается в условиях противоположного изменения доходов бедных и богатых. В прошлом году реальные доходы россиян увеличились на 5,6%, а в первой половине 2024 года — на 7,4%. Значительно возросла доля людей с доходом выше 100 тыс. рублей в месяц.

Эксперты предполагают, что рост доходов в основном касается высокооплачиваемых специалистов. В условиях экономических изменений и санкций в России появляются новые категории граждан с повышенными доходами, что может способствовать формированию новых средних классов, но для этого нужно выполнить определенные условия. Однако высокие ожидания в сфере зарплат могут столкнуться с реальностью недостатка реакций со стороны работодателей.

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