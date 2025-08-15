Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:36

Механика под угрозой: какие действия водителей приводят к катастрофе

Механические коробки передач (МКПП) до сих пор популярны — они дёшевы в обслуживании и надёжны. Но даже опытные водители часто допускают ошибки, которые сокращают срок службы трансмиссии. Эксперт объяснил, как правильно обращаться с "механикой", чтобы не угробить её раньше времени.

Типичные ошибки водителей

Нога на сцеплении. Многие держат ногу на педали сцепления даже при движении на передаче. Это вредная привычка, которая приводит к быстрому износу выжимного подшипника.

Рука на рычаге КПП. Казалось бы, безобидный жест, но постоянное давление на рычаг переключения передач создаёт лишнюю нагрузку на механизмы коробки.

Резкие переключения. "Спортивный" стиль вождения — с резкими выжимами сцепления и быстрыми переключениями — подходит только для гоночных авто. В обычной жизни это ускоряет износ узлов.

Как продлить жизнь МКПП?

Плавность — залог долголетия. Переключайте передачи без рывков, а сцепление отпускайте мягко. Оптимальный момент для переключения — 3-4 тысячи оборотов двигателя.

Не экономьте на масле. Некоторые считают, что "механике" не нужно обслуживание. Но замена масла каждые 70-80 тысяч км обязательна — иначе коробка начнёт "хрустеть".

Паркуйтесь правильно. Оставлять машину на передаче стоит только на уклоне. На ровной поверхности используйте ручник, иначе трансмиссия получает ненужную нагрузку.

"Если пытаться трогаться со второй передачи или включать третью на 20 км/ч, можно убить не только КПП, но и двигатель", — предупреждает автомеханик.

