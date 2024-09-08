Неплодородная почва: вот как можно решить эту проблему легко и просто

Добавьте компост
Добавьте в почву компост. Компост — это как пища для растений, которая делает почву лучше для растений.
С помощью лопаты или граблей смешайте компост с почвой. Это помогает почве получить все полезные вещества из компоста.
После добавления компоста полейте почву. Растениям нужна вода, и это помогает компосту смешиваться с почвой.
Используйте удобрения
Если почва все же нуждается в помощи, можно воспользоваться удобрением. Это все равно, что давать дополнительные витамины почве, чтобы помочь растениям лучше расти.
Прочтите инструкции на пакетах с удобрениями. Они сообщают вам, сколько использовать средства. Не используйте слишком много. Просто следуйте инструкциям.
Посадите семена или растения
Как только почва станет лучше, можно сажать семена или небольшие растения. Выкопайте небольшие ямки и посадите семена или растения в землю.
Следите за изменениями
Следите за своими растениями. Если они начинают хорошо расти, значит, почва сейчас лучше.
Фото: commons.wikimedia.org/Sten Porse (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)
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