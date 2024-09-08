Если Украина будет придерживаться внеблокового статуса, то есть вероятность, что это поспособствует завершению конфликта на Украине. Такое мнение высказал агентству РИА Новости непальский политический деятель, ранее премьер-министр Медхав Кумар Непал.

В ходе международного форума ВЭФ непальский политик заявил, что в ситуации с конфликтом Российской Федерации и Украины речь идёт не о внутренней проблеме какого-то конкретного государства, как это однажды было при затяжном вооружённом конфликте между Коммунистической партией Непала и правительством данного государства в Гималаях в Южной Азии. Западные государства под руководством Соединённых Штатов пытались окружить РФ посредством принятия Украины в международную военно-политическую организацию НАТО, что сильно негативно оказало бы влияние на безопасности России, акцентировал политик.

По словам непальского политического деятеля, чтобы российская сторона не чувствовала угрозы, Украина должна отказаться от получения членства в каком-либо блоке. Выбрав данный путь, украинское общество будет осознавать, что может развивать свою страну по индивидуальному маршруту. Более того, при таком раскладе дел между Российской Федерацией и Украиной, вполне вероятно, появится взаимное уважение.

Фото: Flickr / Marines (Public Domain Dedication)