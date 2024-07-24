В столице Непала Катманду произошла авиакатастрофа. Воздушное судно компании Sourya Airlines потерпело крушение в аэропорту Трибхуван. Информацию об инциденте распространили местные издания Kathmandu Press и My Republica.

Обстоятельства происшествия остаются неясными. Согласно одним источникам, авария случилась при взлете, другие утверждают, что самолет разбился во время посадки. После падения на борту возник пожар.

Руководство аэропорта сообщило, что на борту находились только технические специалисты, пассажиров не было. Предполагается, что рейс выполнял маршрут из Катманду в Покхару.

Это не единственный недавний случай крушения самолета без пассажиров. Двумя неделями ранее, 12 июля, в Московской области разбился российский Sukhoi Superjet 100. Трагедия унесла жизни всех трех членов экипажа.

Российский лайнер выполнял перегоночный рейс с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия и предпринял попытки аварийной посадки, совершив несколько круговых заходов для выработки топлива.

Фото: From Wikimedia Commons/ Petty Officer 3rd Class Michael A. Meyers, U. S. Navy