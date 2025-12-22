Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка продуктов
Покупка продуктов
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:01

Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия

Перед новогодними праздниками на российском рынке продуктов возник редкий для последних лет контраст: на фоне общей инфляции часть привычной продуктовой корзины заметно подешевела. Снижение цен затронуло как базовые товары, так и традиционные новогодние продукты, что отразилось на розничных полках по всей стране. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе газета "Известия".

Какие продукты стали дешевле

По данным журналистов, за год цены снизились сразу на 16 позиций из 25 базовых продуктов. В этот список вошли сливочное масло, куриные яйца, картофель, мандарины, сахар, различные крупы, а также свежие овощи, включая помидоры. Такая динамика стала заметной именно в преддверии Нового года, когда спрос на продукты традиционно растёт.

"Ритейлеры радуют россиян дешевизной сливочного масла и частью продуктовой корзины перед Новым годом. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — пишут "Известия".

Снижение цен оказалось достаточно ощутимым и затронуло товары повседневного спроса, которые присутствуют практически в каждой семье.

Лидеры по снижению цен

Наиболее заметное удешевление зафиксировано на сливочное масло. К середине декабря минимальная розничная цена в магазинах снизилась на 24% и составила 748 рублей за килограмм. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом производства молока и усилением конкуренции между брендами на рынке.

Существенно подешевели и куриные яйца — снижение цен составило от 17,7% до 22%. Картофель потерял в цене от 24% до 27%, а мандарины, традиционный символ новогоднего стола, подешевели на 15-25% в зависимости от региона и торговой сети.

Что повлияло на рынок

Помимо молочной продукции и овощей, умеренное снижение цен затронуло сахар и крупы — в среднем на 3-5%. Помидоры подешевели примерно на 16%. Аналитики отмечают, что ключевыми факторами стали хороший урожай, рост предложения и ценовая конкуренция между поставщиками и ритейлерами.

В результате к концу года потребители столкнулись с необычной ситуацией: при общем росте цен в экономике часть продуктовой корзины стала доступнее. Для многих покупателей это позволило сократить расходы на праздничные покупки без отказа от привычных продуктов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР вчера в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума вчера в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева вчера в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью » Отмена моратория увеличила сроки строительства до пяти лет — градостроитель Юлия Зубарик 20.12.2025 в 12:51
Стройка замедляется, риски растут: покупатели могут столкнуться с неожиданным эффектом

Отмена моратория на взыскание компенсации с застройщиков может повлиять на сроки и качество строительства — эксперт Юлия Зубарик объясняет возможные последствия.

Читать полностью » Активность соискателей в России выросла на 16% в 2025 году — Авито Работа 20.12.2025 в 12:51
Рынок труда проходит через трансформацию: что ждёт соискателей и работодателей в 2026 году

В 2025 году российский рынок труда охладевает после перегрева. Активность соискателей растёт, а работодатели готовы к обучению и гибкому графику.

Читать полностью » Продукты в Астраханской области продолжают демонстрировать нестабильность цен — АБН 24 20.12.2025 в 12:51
Цена огурцов и свеклы растёт, а сметана дешевеет: что происходит с продовольственными ценами в Астрахани

В Астраханской области продолжается разнонаправленная динамика цен на продовольственные товары: огурцы подорожали, а сметана и молоко стали дешевле.

Читать полностью » Глава комитета Госдумы: цифровой рубль легко использовать – Анатолий Аксаков 20.12.2025 в 7:39
QR-коды как часть новой реальности: что будет, если цифровой рубль заменит привычные деньги

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков уверен в успешном запуске цифрового рубля, подчеркнув преимущества универсального QR-кода и защиту от воровства средств.

Читать полностью » Состав ЦИК России обновят в 2026 году с возможной ротацией до семи членов – ТАСС 20.12.2025 в 3:51
Кадровые сдвиги в ЦИК: обновление состава может затронуть почти половину комиссии

В 2026 году ЦИК России может обновиться почти наполовину. Среди возможных новых членов называют и участников СВО.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru
Общество
В Госдуме предупредили об опасности давки на праздничных мероприятиях
Мир
Спецпредставитель США подтвердил нацеленность РФ на мирный диалог – Уиткофф
ДФО
В Приморье 22 декабря установилась сухая морозная погода – Примпогода
Наука
В горах Южной Италии раскрыли детали жизни людей бронзового века – Макс Планк
Еда
Запечённые овощи делают селёдку под шубой плотнее и ярче по вкусу — повара
Авто и мото
Средняя полоса на трассе считается самой безопасной — инспектор ГИБДД
Туризм
Несезон в Черногории подходит для путешествий по горам и национальным паркам — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet