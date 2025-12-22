Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Перед новогодними праздниками на российском рынке продуктов возник редкий для последних лет контраст: на фоне общей инфляции часть привычной продуктовой корзины заметно подешевела. Снижение цен затронуло как базовые товары, так и традиционные новогодние продукты, что отразилось на розничных полках по всей стране. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе газета "Известия".

Какие продукты стали дешевле

По данным журналистов, за год цены снизились сразу на 16 позиций из 25 базовых продуктов. В этот список вошли сливочное масло, куриные яйца, картофель, мандарины, сахар, различные крупы, а также свежие овощи, включая помидоры. Такая динамика стала заметной именно в преддверии Нового года, когда спрос на продукты традиционно растёт.

"Ритейлеры радуют россиян дешевизной сливочного масла и частью продуктовой корзины перед Новым годом. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16", — пишут "Известия".

Снижение цен оказалось достаточно ощутимым и затронуло товары повседневного спроса, которые присутствуют практически в каждой семье.

Лидеры по снижению цен

Наиболее заметное удешевление зафиксировано на сливочное масло. К середине декабря минимальная розничная цена в магазинах снизилась на 24% и составила 748 рублей за килограмм. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом производства молока и усилением конкуренции между брендами на рынке.

Существенно подешевели и куриные яйца — снижение цен составило от 17,7% до 22%. Картофель потерял в цене от 24% до 27%, а мандарины, традиционный символ новогоднего стола, подешевели на 15-25% в зависимости от региона и торговой сети.

Что повлияло на рынок

Помимо молочной продукции и овощей, умеренное снижение цен затронуло сахар и крупы — в среднем на 3-5%. Помидоры подешевели примерно на 16%. Аналитики отмечают, что ключевыми факторами стали хороший урожай, рост предложения и ценовая конкуренция между поставщиками и ритейлерами.

В результате к концу года потребители столкнулись с необычной ситуацией: при общем росте цен в экономике часть продуктовой корзины стала доступнее. Для многих покупателей это позволило сократить расходы на праздничные покупки без отказа от привычных продуктов.