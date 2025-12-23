Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Неожиданный поворот бюджета Камчатки: как 1,5 млрд рублей обещают стабилизировать коммунальные услуги

Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова

Депутаты на Камчатке внесли изменения в закон "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Доходная часть увеличилась на 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в краевом Заксобрании.

Увеличение доходной части бюджета

По словам председателя Заксобрания Камчатского края Ирины Унтиловой, эти средства будут направлены на компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами на электроэнергию и тепло.

"Доходная часть бюджета Камчатского края увеличена на 1,5 млрд рублей, мы направляем эти средства на компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами на электроэнергию и тепло. Это позволит обеспечить стабильность работы энергетиков и коммунальных служб", — цитирует пресс-служба слова председателя Заксобрания региона Ирины Унтиловой.

Итоги корректировки бюджета

После внесенных изменений доходы краевого бюджета на 2025 год составят около 149 млрд рублей, а расходы — 156,8 млрд рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 7,7 млрд рублей.

Это предполагает общий рост доходов бюджета Камчатского края на 22 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом. В течение года закон о бюджете корректировался восемь раз, что было связано с изменением налоговых поступлений и перераспределением средств по государственным программам.

