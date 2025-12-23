Неожиданные последствия: что может произойти, если ваш powerbank окажется в сдаваемом багаже

В преддверии новогодних каникул и увеличения числа авиаперелетов редакция Турпрома обращает внимание российских туристов на участившиеся случаи изъятия портативных зарядных устройств (powerbank) из сдаваемого багажа в аэропортах по всему миру. Авиакомпании ужесточают правила провоза таких устройств, и незнание этих правил может обернуться неприятностями в аэропорту.

Согласно информации, полученной Турпромом от представителей различных авиакомпаний и служб безопасности аэропортов, несмотря на многочисленные предупреждения, пассажиры продолжают провозить powerbank в сдаваемом багаже, что запрещено правилами безопасности полетов.

Как работают меры безопасности

Власти заявляют, что весь багаж в аэропортах проходит обязательное сканирование с использованием рентгеновских установок или компьютерных томографов. В случае обнаружения powerbank или других потенциально опасных предметов, багаж вскрывается, а запрещенный предмет изымается. Пассажир получает письменное уведомление об изъятии.

В зависимости от ценности изъятого предмета, он либо утилизируется, либо хранится в аэропорту в течение определенного срока, после чего может быть возвращен владельцу за плату. В случае обнаружения оружия, боеприпасов или других серьезных нарушений, к делу подключается полиция.

Примером может служить аэропорт Цюриха, где, по данным за 2024 год, из сдаваемого багажа было изъято около 140 000 опасных предметов. Представители аэропорта подчеркивают, что, несмотря на использование передовых технологий досмотра, окончательное решение всегда принимается сотрудниками службы безопасности.

Особые требования китайских авиакомпаний

Турпром особо отмечает ужесточение правил провоза powerbank китайскими авиакомпаниями. Теперь к провозу допускаются только те powerbank, которые имеют сертификацию, выданную уполномоченными органами Китая. Это означает, что портативные зарядные устройства, приобретенные за пределами Китая, могут быть изъяты при регистрации на рейс или при пересадке в китайском аэропорту.

Эта мера направлена на повышение безопасности полетов и предотвращение провоза некачественных или контрафактных устройств, которые могут представлять угрозу.

Последствия для туристов

Изъятие powerbank из багажа может повлечь за собой ряд неприятных последствий для туристов:

Потеря времени : процедура изъятия и оформления документов может занять значительное время, что особенно критично при пересадках.

Финансовые потери : в случае изъятия ценного powerbank, его возврат может потребовать оплаты сборов за хранение.

Отсутствие возможности зарядки устройств: в длительных перелетах или во время путешествия отсутствие powerbank может стать серьезной проблемой, особенно для тех, кто активно использует смартфоны и другие гаджеты.

Рекомендации Турпрома для туристов

Чтобы избежать неприятностей, Турпром рекомендует российским туристам соблюдать следующие правила:

Не провозите powerbank в сдаваемом багаже.

Уточните требования к провозу powerbank у авиакомпании, рейсом которой вы летите.

Приобретайте powerbank только у проверенных продавцов и убедитесь в наличии сертификата соответствия.

Для китайских авиалиний: используйте powerbank, сертифицированные в Китае.

Размещайте powerbank в ручной клади таким образом, чтобы его можно было легко достать для осмотра сотрудниками службы безопасности.

Что нужно помнить о powerbank

Правила провоза powerbank в ручной клади также имеют свои особенности. Как правило, разрешается провозить powerbank емкостью до 100 Втч (ватт-час). Для устройств емкостью от 100 до 160 Втч требуется предварительное согласование с авиакомпанией. Powerbank емкостью более 160 Втч к провозу запрещены.

Кроме того, важно помнить, что powerbank должны быть надежно защищены от короткого замыкания. Рекомендуется перевозить их в оригинальной упаковке или использовать специальные чехлы.

Советы от экспертов

По мнению экспертов в области авиационной безопасности, ужесточение правил провоза powerbank связано с участившимися случаями возгорания этих устройств на борту самолетов. Это обусловлено использованием некачественных компонентов и нарушением технологии производства.

Эксперты также отмечают, что большинство пассажиров просто игнорируют правила безопасности, считая, что ничего страшного не произойдет. Однако, как показывает практика, даже небольшая неисправность powerbank может привести к серьезным последствиям.