Неожиданное предложение на Прямой линии с Путиным: журналист попросил благословения на свадьбу прямо в эфире

Во время Прямой линии с Владимиром Путиным журналист Кирилл Бажанов сделал своей девушке предложение руки и сердца прямо в эфире и пригласил президента России на свою свадьбу. Этот момент стал неожиданным и трогательным сюрпризом для зрителей и самого президента.

Необычное предложение

Бажанов, задавая вопрос президенту, воспользовался возможностью и попросил у Владимира Путина благословение на свою свадьбу, а также пригласил его присутствовать на торжестве. Это вызвало улыбки и положительные эмоции у участников прямой линии.

"Я хотел бы сделать предложение своей девушке и пригласить вас, Владимир Владимирович, на нашу свадьбу", — сказал журналист Кирилл Бажанов.

Президент, в свою очередь, поддержал инициативу и пожелал молодым счастья, отметив, что такие моменты очень важны для личной жизни и для всей страны.