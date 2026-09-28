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Инженер Electronix EV показывает план валидации в лаборатории электромобилей
Инженер Electronix EV показывает план валидации в лаборатории электромобилей
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:17

Соискатель тратит полдня на бесплатное тестовое задание: сколько на самом деле времени занимает проверка навыков

Бесплатные тестовые задания при приеме на работу должны занимать не более полутора часов, иначе соискателю следует требовать оплаты своего труда, заявила независимый HR-эксперт, хедхантер Зулия Лоикова. Специалист подчеркнула, что чрезмерно объемные неоплачиваемые задачи часто становятся инструментом манипуляции со стороны недобросовестных нанимателей, в то время как адекватные компании готовы компенсировать время кандидата. Об этом эксперт рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее в профессиональной среде участились жалобы соискателей на так называемый гостинг после выполнения сложных кейсов. Кандидаты отмечают, что организации забирают готовые наработки, требующие нескольких дней работы, и прекращают общение без объяснения причин. Такая тактика позволяет фирмам получать бесплатные решения бизнес-задач под видом проверки компетенций.

При этом фиктивные предложения о трудоустройстве могут использоваться не только для получения интеллектуальной собственности, но и в мошеннических схемах по сбору персональных данных.

По словам Лоиковой, выполнение тестового задания необходимо для проверки узкоспециализированных навыков, которые сложно подтвердить только словами. Однако эксперт предостерегает от инвестирования личного времени в проекты, которые по объему напоминают полноценный рабочий день. Вместо бесконечной череды бесплатных заданий соискателям рекомендуется сосредоточиться на анализе рынка.

Важно понимать, что активное внедрение нейросетей существенно меняет требования к квалификации, и работодатели теперь пристально следят за тем, выполняет ли кандидат задачу самостоятельно.

"Я всегда проговариваю заказчикам, что очень важно оплачивать такую работу, потому что она реально затратная. Не все готовы на нее. Если работа хорошо сделана, готовы ли вы оплатить ее? Как правило, заказчики, которым нужен человек, готовы оплатить. Ничего в этом такого они не видят", — пояснила Лоикова.

Специалист отметила, что современные соискатели все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта для выполнения тестов, что моментально выдает отсутствие глубокой экспертизы. Особенно критично это проявляется в инженерных специальностях или административном управлении, где шаблонные выгрузки без учета контекста могут привести к фатальным ошибкам в производстве.

В то же время нестандартная подача информации о себе иногда помогает выделиться, но она не заменяет реальные технические знания и опыт проектирования.

"Надо уточнять, оплачивается ли вообще задание, заранее попросить скорректировать его до уровня того, сколько вы готовы инвестировать: до часа времени, до полутора часов. Это нормально делать. Правда, кот в мешке — тоже сложно компаниям оценить", — отметила эксперт.

Для технических позиций, таких как инженеры-проектировщики, альтернативой длительному тесту может стать детальное портфолио. Анализ реализованных проектов позволяет оценить сложность технологий, с которыми работал кандидат, без необходимости выполнять новые расчеты бесплатно.

Это особенно актуально в условиях, когда динамика роста доходов в ряде отраслей замедляется, и специалисты начинают выше ценить каждый час своего времени. Грамотная самопрезентация остается решающим фактором успеха, поскольку даже длительная пауза в стаже не станет препятствием при наличии подтвержденного мастерства и адекватного подхода к отбору.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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