Три жизни, спасённые на грани: как врачи справились с родами на 30-й неделе

В Перинатальном центре ГКБ им. М. П. Кончаловского медицинский персонал спас троих девочек, которые появились на свет слишком рано — на 30-й неделе беременности. Малышки родились с критически низкой массой тела и провели 20 дней в реанимации под постоянным контролем врачей.

Ранние роды и борьба за жизнь

Беременность матери девочек протекала нормально до 29-й недели, когда на УЗИ был выявлен диагноз — истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Это состояние, при котором шейка матки открывается раньше срока, может привести к преждевременным родам. Женщина была госпитализирована и находилась под круглосуточным наблюдением. На 30-й неделе отошли воды, и начались схватки. Врачи решили провести кесарево сечение.

Сложные роды и помощь персонала

Первая девочка весила 1360 г и имела рост 40 см, вторая — 1730 г и 43 см, а младшая — 1430 г и 38 см. Для спасения жизни каждой малышки пришлось задействовать шесть рук медицинского персонала, которые работали четко и слаженно.

Александр Филиппов, заведующий отделением реанимации для новорожденных, рассказал, что благодаря усилиям врачей и персонала малышки смогли выжить. В последующие дни девочки начали самостоятельно дышать, питаться и набирать вес.