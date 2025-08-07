Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:09

Три жизни, спасённые на грани: как врачи справились с родами на 30-й неделе

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек

В Перинатальном центре ГКБ им. М. П. Кончаловского медицинский персонал спас троих девочек, которые появились на свет слишком рано — на 30-й неделе беременности. Малышки родились с критически низкой массой тела и провели 20 дней в реанимации под постоянным контролем врачей.

Ранние роды и борьба за жизнь

Беременность матери девочек протекала нормально до 29-й недели, когда на УЗИ был выявлен диагноз — истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Это состояние, при котором шейка матки открывается раньше срока, может привести к преждевременным родам. Женщина была госпитализирована и находилась под круглосуточным наблюдением. На 30-й неделе отошли воды, и начались схватки. Врачи решили провести кесарево сечение.

Сложные роды и помощь персонала

Первая девочка весила 1360 г и имела рост 40 см, вторая — 1730 г и 43 см, а младшая — 1430 г и 38 см. Для спасения жизни каждой малышки пришлось задействовать шесть рук медицинского персонала, которые работали четко и слаженно.

Александр Филиппов, заведующий отделением реанимации для новорожденных, рассказал, что благодаря усилиям врачей и персонала малышки смогли выжить. В последующие дни девочки начали самостоятельно дышать, питаться и набирать вес.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёный Болков: эрготионеин в съедобных грибах замедляет старение организма сегодня в 10:11

Долго искали в Азии, а нашли в российских лесах: грибы, которые защищают от старения

Обычные белые и лисички могут замедлять старение — но есть важная деталь, о которой должен помнить каждый грибник, особенно в черте города.

Читать полностью » Россия меняет правила закупок лекарств: к чему готовиться пациентам сегодня в 10:04

Игра по новым правилам: выиграют ли пациенты от импортозамещения лекарств

В сентябре вступает в силу правило "второй лишний" при госзакупках лекарств. Как это повлияет на цены, доступность и импортозамещение в фармацевтике? Мнения экспертов.

Читать полностью » Врач-невролог Филатова назвала способ быстро снять судорогу в домашних условиях сегодня в 9:48

Судороги сводят с ума не только мышцы: главное, что нужно сделать первым

Что делать, если ногу свело ночью или после тренировки? Врач рассказала, как простые действия могут снять судорогу и когда стоит обращаться к специалисту.

Читать полностью » Почему важно есть бананы после тренировки, а не яблоки: неожиданный эффект сегодня в 9:11

Секрет раскрыт: почему профессиональные спортсмены выбирают бананы после тренировки

Эта статья расскажет о преимуществах каждого фрукта, о влиянии гликемического индекса, содержании витаминов и минералов, и о том, как сделать правильный выбор для достижения максимального эффекта.

Читать полностью » Педиатр Надежда Попова предупредила об опасности заражения в детских песочницах сегодня в 8:25

Песочница может обернуться больницей: врачи предупредили родителей о главной опасности лета

Песочница — источник радости или скрытая угроза? Педиатр рассказала, какие болезни можно подцепить, играя в песке, и как защитить ребёнка от опасности.

Читать полностью » Бамия врывается в Европу: почему все говорят про этот суперфуд сегодня в 8:11

Вкус, о котором молчали: почему европейцы массово переходят на бамию и что они скрывают

Узнайте о новом кулинарном тренде в Европе — бамии, или "дамском пальчике". Эта статья расскажет о полезных свойствах этого овоща, его влиянии на здоровье и о том, как он может стать частью вашего рациона.

Читать полностью » Неонатолог Ольга Бурцева назвала грудное вскармливание вкладом в здоровье ребёнка сегодня в 7:21

Грудное молоко управляет иммунитетом, мозгом и даже челюстью: почему это важно

Неонатолог Ольга Бурцева объяснила, почему грудное вскармливание — это не только питание, но и "материализованная любовь", защита от болезней и инвестиция в интеллект.

Читать полностью » Красный и черный рис: в чем их суперсила для здоровья – раскрываем пользу сегодня в 7:11

Какой рис – ваш эликсир молодости: выбираем между красным, черным, бурым и белым

В этой статье вы найдете информацию о его питательной ценности, вкусовых особенностях, влиянии на здоровье и о том, как сделать правильный выбор в пользу сбалансированного питания.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Туризм

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?
Дом

Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора
Питомцы

Ветеринары объясняют, как помочь кошке преодолеть страх и неуверенность
Еда

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски
Еда

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте
Еда

Рецепт маринованного толстолобика: ингредиенты и пошаговый способ приготовления
Авто и мото

Эксперты рассказали, какие машины лучше подходят для первого автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru