© unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:47

Два наследственных диагноза добавили в скрининг: что изменится для новорождённых и родителей

В неонатальный скрининг добавили два наследственных заболевания - Голикова

В России расширили программу неонатального скрининга, добавив в нее диагностику еще двух наследственных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости: о решении рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что расширение проведено по поручению президента.

Что именно изменилось в скрининге

По словам Голиковой, речь идет о включении в неонатальный скрининг двух дополнительных наследственных заболеваний. Она отметила, что это расширение выполнено в соответствии с поручением президента, а значит, изменения закреплены как часть государственной политики в сфере охраны здоровья детей.

Как будет организована помощь детям при выявлении заболеваний

Голикова сообщила, что при выявлении таких заболеваний помощь будет оказываться через фонд "Круг добра". По ее словам, именно этот механизм предусмотрен для поддержки пациентов, которым требуется специализированная помощь, если диагноз подтверждается по результатам обследования.

Зачем расширяют неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг позволяет выявлять наследственные заболевания на самых ранних этапах жизни, когда своевременная медицинская помощь может изменить прогноз. В данном случае власти подчеркивают управленческую связку: поручение президента — расширение диагностики — помощь через специализированный фонд.

