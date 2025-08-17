Открытие, которое может изменить взгляды на археологию: что стоит знать о находках Сертея-II

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрывает земля под нашими ногами? В Смоленской области археологи сделали удивительное открытие, которое может изменить наше представление о жизни людей в неолите.

Уникальная находка

Участники Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа обнаружили необычную деревянную кисть руки в неолитическом поселении Сертея-II. Этот артефакт, найденный в торфянике, когда-то был частью другого предмета и был изготовлен с удивительной тщательностью.

Как сообщает сайт Эрмитажа, мастер не только качественно отшлифовал ладонь, но и вырезал на тыльной стороне кисти розетку из семи лучей. По предварительным оценкам, находка датируется концом V — IV тысячелетия до нашей эры.

История поселения Сертея-II

Сертея-II — это многослойное поселение, открытое более полувека назад. За годы раскопок археологи нашли остатки свайных жилищ и множество предметов, которые свидетельствуют о жизни людей в неолитическую эпоху. Благодаря уникальным условиям сохранения в торфяниках и на дне реки Сертейка, здесь часто встречаются изделия из органических материалов, включая дерево.

В предыдущие сезоны исследователи пополнили коллекцию находок оружием, рыболовными снастями и предметами быта. В этом году, помимо кисти, археологи нашли и другие редкие артефакты, такие как фрагменты сосуда с изображением мужчины.

Каждая новая находка открывает перед нами завесу тайны и позволяет лучше понять, как жили наши предки. Открытия в Сертея-II не только обогащают археологическую коллекцию, но и подчеркивают важность сохранения нашего культурного наследия.