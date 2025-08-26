Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:27

Триумф и ужас: что скрывали древние ямы с отрубленными руками на северо-востоке Франции

Археологи обнаружили 6000-летние останки с ампутированными руками во Франции

Археологи выяснили, что более 6000 лет назад на северо-востоке Франции победители отрубали своим врагам левые руки и хоронили в ямах. Это открытие проливает свет на период войн, когда захватчики проникали в регион с территории современного Парижа, пишет Live Science. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрывает жестокие ритуалы и социальные конфликты, происходившие в эпоху неолита.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проанализировало останки 82 человек, захороненных между 4300 и 4150 годами до н. э. Часть тел имела следы увечий — ампутации левой руки или кисти. Те, кто не подвергся подобному насилию, были погребены отдельно. Наличие увечий на останках свидетельствует о насильственных действиях, происходивших в древнем обществе.

Состав зубов и костей: определение происхождения и рациона погребенных

Ученые изучили химический состав зубов и костей, отражающий, откуда были погребенные родом и чем в основном питались. Оказалось, что изувеченные происходили из-за пределов региона, вероятно, из района современного Парижа. Их рацион может указывать на кочевой образ жизни. Анализ химического состава зубов и костей позволяет установить происхождение и образ жизни древних людей.

Напротив, те, кто был похоронен без увечий, оказались местными жителями. Это позволяет предположить, что они погибли, защищая свою территорию. Различие в происхождении и погребении тел свидетельствует о конфликте между местным населением и захватчиками.

Трофеи и ритуалы: отрубленные руки как свидетельство победы

Некоторых захватчиков, вероятно, пленили. Отрубленные руки и кисти могли служить своеобразными трофеями — свидетельствами одной из самых древних в Европе церемоний победы. Отрубание рук могло быть частью ритуала, демонстрирующего власть и превосходство победителей.

"Мы полагаем, что это насилие имело ритуальный характер и сопровождало триумфальные обряды после сражений", — отмечает Тереза Фернандес-Креспо, один из авторов исследования.

По словам профессора археологии Детлефа Гроненборна (Центр археологии Лейбница, Германия), данный период отличался климатической нестабильностью и кризисами, что, по всей видимости, подталкивало к войнам. Климатические изменения могли приводить к нехватке ресурсов и усиливать конфликты между различными группами населения.

Интересные факты о неолите

Неолит — это период в истории человечества, характеризующийся переходом к земледелию и скотоводству.
В неолите люди начали строить постоянные поселения и изготавливать керамическую посуду.
В неолите появились первые признаки социальной иерархии и военных конфликтов.

В заключение, открытие древних увечий во Франции предоставляет ценную информацию о войнах, ритуалах и социальной структуре обществ, существовавших в эпоху неолита. Эти находки подчеркивают сложность и многогранность истории человечества и позволяют лучше понять жизнь наших предков.

