Тайна пещеры в Испании: семья из 11 человек была съедена 5700 лет назад — и это не ритуал, а война

Недавние раскопки в Испании потрясли археологическое сообщество. В пещере Эль-Мирадор, расположенной в горах Сьерра-де-Атапуэрка, исследователи обнаружили изуродованные останки неолитических земледельцев, свидетельствующие о систематическом каннибализме. Возраст находки — около 5700 лет. Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, показывает: речь идёт не о ритуале или борьбе за выживание, а о проявлении жестокой войны между группами ранних аграриев.

Что нашли археологи

Под руководством Франсеска Марджинедаса из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции учёные изучили более 650 костных фрагментов. Результаты ошеломили:

на костях обнаружены глубокие порезы и переломы от орудий;

следы варки и кипячения сделали некоторые останки полупрозрачными;

кости были намеренно расколоты для извлечения костного мозга;

на мелких фрагментах сохранились следы человеческих зубов.

Жертвами стали по меньшей мере 11 человек: младенцы, трое детей, двое подростков и шестеро взрослых. Судя по возрастному составу, это могла быть целая семья, уничтоженная в одном акте насилия.

Сравнение возможных объяснений

Версия Аргументы "за" Аргументы "против" Голод и выживание Встречается в истории в кризисные периоды Экологические данные показывают отсутствие дефицита пищи Ритуал Известны случаи эндоканнибализма Эпизод кратковременный, без повторений Военный каннибализм Следы расчленения, кипячения, массовое уничтожение Соответствует контексту конфликтов неолита

Почему версия войны убедительнее

Исследователи исключили ритуальные мотивы и объяснение голодом. Изотопный анализ стронция показал, что жертвы были местными жителями, а не чужаками, принесёнными для обряда. Палеоэкология указывает: в регионе не было катастрофического голода — сохранились леса, велось сельское хозяйство.

Поэтому логичнее говорить о "военном каннибализме" — крайней форме унижения, когда врагов не только убивали, но и ели, подчёркивая доминирование и устрашение.

"Характер изменений не соответствует ритуалу или выживанию. Данные подтверждают комплексный процесс разделки, включающий извлечение мяса, внутренностей, костного и головного мозга", — отмечают исследователи.

Советы шаг за шагом: как определяют каннибализм по останкам

Изучают тафономию — характер повреждений на костях. Определяют следы инструментов и огня. Используют микроскопию для фиксации надрезов на костях. Сравнивают с обработкой животных костей в тех же слоях. Проводят изотопные исследования для определения происхождения жертв.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать следы случайными → неверные выводы о насилии → использовать многоуровневый анализ (тафономия, микроскопия, химия).

Приписывать всё ритуалам → упрощённое объяснение → учитывать социальные конфликты.

Игнорировать экологический фон → перекладывать на "голод" → анализировать данные о климате и сельском хозяйстве.

А что если…

А что если подобные находки будут обнаружены и в других местах? Это подтвердит, что "военный каннибализм" не был исключением, а представлял собой часть более широкой модели конфликтов неолита.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Даёт новое понимание неолита Жёсткий контент вызывает этические споры Подтверждает насилие среди земледельцев Ограниченная выборка (11 человек) Использует новейшие методы анализа Трудно отделить войну от ритуала в полной мере Вписывается в общеевропейский контекст Не объясняет, как именно возник конфликт

FAQ

Почему именно пещера Эль-Мирадор?

Здесь сохранились мощные культурные слои неолита, включая захоронения и остатки поселений.

Каннибализм был обычным явлением?

Не везде. Но в условиях войн он мог становиться символическим актом уничтожения врагов.

Кто такие жертвы?

Судя по возрасту, это была большая семья местных жителей.

Мифы и правда

Миф: неолитические земледельцы жили мирно.

Правда: данные по Европе показывают широкое распространение насилия.

Миф: каннибализм всегда связан с ритуалами.

Правда: в Эль-Мирадоре речь идёт о войне и унижении врагов.

Миф: каннибализм — удел голодных времён.

Правда: в регионе тогда не было признаков дефицита пищи.

3 интересных факта

Похожие массовые убийства найдены в Германии (Тальхайм, Шёнек-Килианштедтен). В испанских Пиренеях (Эльс-Трокс) зафиксированы схожие эпизоды. Сьерра-де-Атапуэрка известна находками каннибализма разных эпох — от первых европейцев до бронзового века.

Исторический контекст

Переход от охоты и собирательства к земледелию часто описывался как шаг к миру и стабильности. Но археология всё чаще доказывает обратное: рост населения, конкуренция за землю и ресурсы усилили конфликты. Эль-Мирадор — яркий пример того, что аграрные сообщества могли быть не менее жестокими, чем охотники-собиратели.