Тайна пещеры в Испании: семья из 11 человек была съедена 5700 лет назад — и это не ритуал, а война
Недавние раскопки в Испании потрясли археологическое сообщество. В пещере Эль-Мирадор, расположенной в горах Сьерра-де-Атапуэрка, исследователи обнаружили изуродованные останки неолитических земледельцев, свидетельствующие о систематическом каннибализме. Возраст находки — около 5700 лет. Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, показывает: речь идёт не о ритуале или борьбе за выживание, а о проявлении жестокой войны между группами ранних аграриев.
Что нашли археологи
Под руководством Франсеска Марджинедаса из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции учёные изучили более 650 костных фрагментов. Результаты ошеломили:
-
на костях обнаружены глубокие порезы и переломы от орудий;
-
следы варки и кипячения сделали некоторые останки полупрозрачными;
-
кости были намеренно расколоты для извлечения костного мозга;
-
на мелких фрагментах сохранились следы человеческих зубов.
Жертвами стали по меньшей мере 11 человек: младенцы, трое детей, двое подростков и шестеро взрослых. Судя по возрастному составу, это могла быть целая семья, уничтоженная в одном акте насилия.
Сравнение возможных объяснений
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Голод и выживание
|Встречается в истории в кризисные периоды
|Экологические данные показывают отсутствие дефицита пищи
|Ритуал
|Известны случаи эндоканнибализма
|Эпизод кратковременный, без повторений
|Военный каннибализм
|Следы расчленения, кипячения, массовое уничтожение
|Соответствует контексту конфликтов неолита
Почему версия войны убедительнее
Исследователи исключили ритуальные мотивы и объяснение голодом. Изотопный анализ стронция показал, что жертвы были местными жителями, а не чужаками, принесёнными для обряда. Палеоэкология указывает: в регионе не было катастрофического голода — сохранились леса, велось сельское хозяйство.
Поэтому логичнее говорить о "военном каннибализме" — крайней форме унижения, когда врагов не только убивали, но и ели, подчёркивая доминирование и устрашение.
"Характер изменений не соответствует ритуалу или выживанию. Данные подтверждают комплексный процесс разделки, включающий извлечение мяса, внутренностей, костного и головного мозга", — отмечают исследователи.
Советы шаг за шагом: как определяют каннибализм по останкам
-
Изучают тафономию — характер повреждений на костях.
-
Определяют следы инструментов и огня.
-
Используют микроскопию для фиксации надрезов на костях.
-
Сравнивают с обработкой животных костей в тех же слоях.
-
Проводят изотопные исследования для определения происхождения жертв.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Считать следы случайными → неверные выводы о насилии → использовать многоуровневый анализ (тафономия, микроскопия, химия).
-
Приписывать всё ритуалам → упрощённое объяснение → учитывать социальные конфликты.
-
Игнорировать экологический фон → перекладывать на "голод" → анализировать данные о климате и сельском хозяйстве.
А что если…
А что если подобные находки будут обнаружены и в других местах? Это подтвердит, что "военный каннибализм" не был исключением, а представлял собой часть более широкой модели конфликтов неолита.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Даёт новое понимание неолита
|Жёсткий контент вызывает этические споры
|Подтверждает насилие среди земледельцев
|Ограниченная выборка (11 человек)
|Использует новейшие методы анализа
|Трудно отделить войну от ритуала в полной мере
|Вписывается в общеевропейский контекст
|Не объясняет, как именно возник конфликт
FAQ
Почему именно пещера Эль-Мирадор?
Здесь сохранились мощные культурные слои неолита, включая захоронения и остатки поселений.
Каннибализм был обычным явлением?
Не везде. Но в условиях войн он мог становиться символическим актом уничтожения врагов.
Кто такие жертвы?
Судя по возрасту, это была большая семья местных жителей.
Мифы и правда
-
Миф: неолитические земледельцы жили мирно.
Правда: данные по Европе показывают широкое распространение насилия.
-
Миф: каннибализм всегда связан с ритуалами.
Правда: в Эль-Мирадоре речь идёт о войне и унижении врагов.
-
Миф: каннибализм — удел голодных времён.
Правда: в регионе тогда не было признаков дефицита пищи.
3 интересных факта
-
Похожие массовые убийства найдены в Германии (Тальхайм, Шёнек-Килианштедтен).
-
В испанских Пиренеях (Эльс-Трокс) зафиксированы схожие эпизоды.
-
Сьерра-де-Атапуэрка известна находками каннибализма разных эпох — от первых европейцев до бронзового века.
Исторический контекст
Переход от охоты и собирательства к земледелию часто описывался как шаг к миру и стабильности. Но археология всё чаще доказывает обратное: рост населения, конкуренция за землю и ресурсы усилили конфликты. Эль-Мирадор — яркий пример того, что аграрные сообщества могли быть не менее жестокими, чем охотники-собиратели.
