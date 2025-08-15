Как 6000-летняя статуэтка может изменить ваше представление о древних цивилизациях
В декабре 2022 года польский фермер, работавший в поле недалеко от курортного города Колобжег, обнаружил нечто необычное — небольшую каменную статуэтку. После передачи находки специалистам выяснилось, что это древняя "Венера", созданная около шести тысяч лет назад в эпоху неолита.
Что представляет собой находка?
Фигурка высотой 12 сантиметров изображает женщину в сидячей позе с руками, сложенными на груди. Хотя половые признаки тщательно подчеркнуты, черты лица практически не проработаны.
"Подобные статуэтки хорошо известны в археологии, но для Польши это первая подобная находка, связанная с культурой ранних земледельцев", — отмечают ученые.
Почему это важно?
Такие "Венеры" чаще встречаются на Ближнем Востоке и в других регионах Европы, но в Польше артефакт такого типа обнаружен впервые. Это открытие может пролить свет на миграции и верования древних народов, населявших эти земли.
