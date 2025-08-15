Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:47

Как 6000-летняя статуэтка может изменить ваше представление о древних цивилизациях

В Польше найдена древняя статуэтка Венеры эпохи неолита — исследование

В декабре 2022 года польский фермер, работавший в поле недалеко от курортного города Колобжег, обнаружил нечто необычное — небольшую каменную статуэтку. После передачи находки специалистам выяснилось, что это древняя "Венера", созданная около шести тысяч лет назад в эпоху неолита.

Что представляет собой находка?

Фигурка высотой 12 сантиметров изображает женщину в сидячей позе с руками, сложенными на груди. Хотя половые признаки тщательно подчеркнуты, черты лица практически не проработаны.

"Подобные статуэтки хорошо известны в археологии, но для Польши это первая подобная находка, связанная с культурой ранних земледельцев", — отмечают ученые.

Почему это важно?

Такие "Венеры" чаще встречаются на Ближнем Востоке и в других регионах Европы, но в Польше артефакт такого типа обнаружен впервые. Это открытие может пролить свет на миграции и верования древних народов, населявших эти земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Каповой пещере выявлены первые в мире голубые пигменты каменного века сегодня в 18:39

Не только красный и чёрный: как древние люди удивили учёных своей палитрой

В Каповой пещере впервые найдены голубые краски, использовавшиеся палеолитическими художниками. Это открытие меняет представления о древнем искусстве и его цветовой палитре.

Читать полностью » Исследование: неандертальцы добывали жир из костей для питания в холодном климате сегодня в 18:31

Запрещённый приём выживания: как неандертальцы добывали скрытые калории

Неандертальцы могли варить жир из костей животных — находки в Германии переворачивают представления о древних технологиях. Как жир помогал выживать и почему это открытие так важно?

Читать полностью » Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции сегодня в 17:26

Палеолит в деталях: древний мастер вырезал лицо там, где его обычно не было

Уникальная находка во Франции — детально проработанная голова палеолитической Венеры. Открытие может изменить наше понимание древних цивилизаций и их культуры.

Читать полностью » Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере сегодня в 17:18

Смертельная рана, которая не убила: что скрывает находка испанских археологов

В Каталонии нашли ребро человека, жившего 4000 лет назад — с застрявшим в нём наконечником стрелы. Он выжил после ранения, но как? Учёные раскрывают детали древнего насилия.

Читать полностью » Найдены артефакты трибаллов, подтверждающие их историческую значимость сегодня в 16:12

Уникальные находки в Враце: как древние тайны становятся явными

В Враце археологи сделали удивительное открытие — руины царского дворца трибаллов. Узнайте, какое значение это имеет для истории и культуры.

Читать полностью » Скелет древнего человека найден в Баварии: новые данные о жизни кроманьонцев сегодня в 16:05

Тайна, которая ждал 30 тысяч лет: что рассказал скелет из пещеры Миттлере-Клаузе

Учёные раскрыли тайну древнего скелета из баварской пещеры: мужчина жил 34 000 лет назад, питался мамонтами и пережил ледниковый период. Как технологии помогли восстановить его историю?

Читать полностью » Janjucetus dullardi: находка меняет представление об эволюции китов и адаптации к теплу сегодня в 15:22

Эволюция в деталях: микроКТ-сканирование Janjucetus dullardi раскрывает тайны слуха древних китов

Уникальная окаменелость Janjucetus dullardi в Австралии раскрыла секреты эволюции китов. Зубастый хищник, живший 26 млн лет назад, связующее звено в истории.

Читать полностью » Китайские ученые превзошли природу, создав робота-амфибию с феноменальной живучестью сегодня в 14:51

"Электронный таракан": китайские ученые создали революционного робота-амфибию, который выдерживает 60 кг

Китайские ученые создали "электронного таракана" – миниатюрного, но невероятно прочного робота-амфибию. Весом всего 1 грамм и длиной 2 см, он выдерживает давление до 60 кг и способен передвигаться по суше и воде, открывая новые горизонты для спасательных операций.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля
УрФО

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске
СЗФО

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске
Дом

Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках
СКФО

На Северном Кавказе к электросетям подключили более 8 тысяч новых потребителей
Красота и здоровье

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы
Туризм

ТОП-5 регионов по росту турпотока осенью 2025 года: Владимирская, Ярославская, Самарская области и Татарстан
Спорт и фитнес

Стояние на гвоздях вытесняет медитацию и йогу — почему техника садху набирает популярность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru