Как 6000-летняя статуэтка может изменить ваше представление о древних цивилизациях

В декабре 2022 года польский фермер, работавший в поле недалеко от курортного города Колобжег, обнаружил нечто необычное — небольшую каменную статуэтку. После передачи находки специалистам выяснилось, что это древняя "Венера", созданная около шести тысяч лет назад в эпоху неолита.

Что представляет собой находка?

Фигурка высотой 12 сантиметров изображает женщину в сидячей позе с руками, сложенными на груди. Хотя половые признаки тщательно подчеркнуты, черты лица практически не проработаны.

"Подобные статуэтки хорошо известны в археологии, но для Польши это первая подобная находка, связанная с культурой ранних земледельцев", — отмечают ученые.

Почему это важно?

Такие "Венеры" чаще встречаются на Ближнем Востоке и в других регионах Европы, но в Польше артефакт такого типа обнаружен впервые. Это открытие может пролить свет на миграции и верования древних народов, населявших эти земли.