Курган разделения: почему община Чатал-Хююка оставила дома и ушла на запад 9000 лет назад

Неолитическое поселение Чатал-Хююк, которому около девяти тысяч лет, и сегодня продолжает раскрывать новые тайны о зарождении городской жизни. Этот древний центр, находящийся на территории современной Турции, считается одним из первых примеров сложного сообщества, где люди не только строили дома, но и развивали социальные и духовные практики.

Восток и запад: переселение внутри города

Одним из самых интересных вопросов остаётся миграция жителей Чатал-Хююка с восточного кургана на западный. Археологи отмечают, что сначала восточная часть представляла собой тесно сплочённое сообщество, где дома стояли вплотную, формируя единую жилую ткань.

По мере того как общество менялось, между зданиями стали появляться разрывы. Это отражало растущее разделение внутри общины. Постепенно жители решили перебраться на западный курган, и именно там продолжилась история поселения.

"На нижних уровнях архитектура демонстрирует плотную, взаимосвязанную структуру. Но по мере продвижения к более высоким уровням мы видим признаки растущего разделения между зданиями. Это говорит о постепенном изменении социальных структур. После того, как эти изменения усилились, люди, возможно, решили покинуть восток и обосноваться на западе", — поясняет доцент Али Озан из Университета Памуккале.

"Дом мёртвых" и ритуальные практики

На восточной стороне археологи обнаружили уникальное сооружение, получившее название "Дом мёртвых". Там под полом были захоронены останки двадцати человек. Судя по всему, это были не обычные захоронения, а ритуальные, поскольку тела, вероятно, были перенесены из других мест.

Раскопками руководил профессор Аркадиуш Марчиняк из Познанского университета. Его команда обнаружила целый комплекс зданий, не предназначенных для жилья, расположенных вокруг двора. "Дом мёртвых" стал центральным элементом этого ансамбля и подтверждением того, что духовные практики играли важнейшую роль в жизни жителей Чатал-Хююка.

Марчиняк считает, что найденные захоронения подчеркивают особое восприятие дома как сакрального пространства. Здесь не существовало строгой границы между местом проживания и храмом: жилище одновременно служило и домом для живых, и местом памяти для умерших.

Архитектура и духовность

Чатал-Хююк не был похож на позднейшие города с улицами и площадями. Его особенность заключалась в глинобитных домах, расположенных вплотную друг к другу. Люди попадали внутрь через проём в крыше, а общественных зданий не существовало вовсе.

Каждое жилище выполняло сразу несколько функций: оно служило домом, храмом и местом погребения. Под полом хоронили умерших, а стены расписывали символическими изображениями — от геометрических узоров до сцен охоты и культовых фигур. Эти рисунки отражали тесную связь повседневной жизни с духовной сферой.

Новые открытия и будущие раскопки

Среди последних находок археологов — большое ритуальное здание с 14 платформами. Его масштабные исследования запланированы на следующий сезон. Уже известно, что сооружение украшено настенными росписями и, вероятно, использовалось для коллективных церемоний.

Также обнаружено одно из самых древних строений восточной части Чатал-Хююка, где под платформами сохранились три погребения. Эти находки дают уникальное понимание того, как ранние земледельцы сочетали архитектуру, религию и память о предках.

Значение Чатал-Хююка для истории

Население поселения в период расцвета достигало примерно 8000 человек, что делает его одним из первых городских центров в мире. Несмотря на отсутствие улиц и площадей, жители сумели создать сложную систему сосуществования.

С момента включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году Чатал-Хююк стал важнейшим объектом археологических исследований. Он помогает учёным понять, как человечество перешло от кочевого образа жизни охотников и собирателей к оседлому земледелию.

Эти открытия подчёркивают: Чатал-Хююк был не просто поселением, а пространством, где рождались новые идеи о сообществе, идентичности и социальной организации.

Три интересных факта