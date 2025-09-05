Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жизнь переселенцев в Сибири в XVIII веке
Жизнь переселенцев в Сибири в XVIII веке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Курган разделения: почему община Чатал-Хююка оставила дома и ушла на запад 9000 лет назад

Миграция в Чатал-Хююк: что заставило жителей покинуть восточный курган 9000 лет назад

Неолитическое поселение Чатал-Хююк, которому около девяти тысяч лет, и сегодня продолжает раскрывать новые тайны о зарождении городской жизни. Этот древний центр, находящийся на территории современной Турции, считается одним из первых примеров сложного сообщества, где люди не только строили дома, но и развивали социальные и духовные практики.

Восток и запад: переселение внутри города

Одним из самых интересных вопросов остаётся миграция жителей Чатал-Хююка с восточного кургана на западный. Археологи отмечают, что сначала восточная часть представляла собой тесно сплочённое сообщество, где дома стояли вплотную, формируя единую жилую ткань.

По мере того как общество менялось, между зданиями стали появляться разрывы. Это отражало растущее разделение внутри общины. Постепенно жители решили перебраться на западный курган, и именно там продолжилась история поселения.

"На нижних уровнях архитектура демонстрирует плотную, взаимосвязанную структуру. Но по мере продвижения к более высоким уровням мы видим признаки растущего разделения между зданиями. Это говорит о постепенном изменении социальных структур. После того, как эти изменения усилились, люди, возможно, решили покинуть восток и обосноваться на западе", — поясняет доцент Али Озан из Университета Памуккале.

"Дом мёртвых" и ритуальные практики

На восточной стороне археологи обнаружили уникальное сооружение, получившее название "Дом мёртвых". Там под полом были захоронены останки двадцати человек. Судя по всему, это были не обычные захоронения, а ритуальные, поскольку тела, вероятно, были перенесены из других мест.

Раскопками руководил профессор Аркадиуш Марчиняк из Познанского университета. Его команда обнаружила целый комплекс зданий, не предназначенных для жилья, расположенных вокруг двора. "Дом мёртвых" стал центральным элементом этого ансамбля и подтверждением того, что духовные практики играли важнейшую роль в жизни жителей Чатал-Хююка.

Марчиняк считает, что найденные захоронения подчеркивают особое восприятие дома как сакрального пространства. Здесь не существовало строгой границы между местом проживания и храмом: жилище одновременно служило и домом для живых, и местом памяти для умерших.

Архитектура и духовность

Чатал-Хююк не был похож на позднейшие города с улицами и площадями. Его особенность заключалась в глинобитных домах, расположенных вплотную друг к другу. Люди попадали внутрь через проём в крыше, а общественных зданий не существовало вовсе.

Каждое жилище выполняло сразу несколько функций: оно служило домом, храмом и местом погребения. Под полом хоронили умерших, а стены расписывали символическими изображениями — от геометрических узоров до сцен охоты и культовых фигур. Эти рисунки отражали тесную связь повседневной жизни с духовной сферой.

Новые открытия и будущие раскопки

Среди последних находок археологов — большое ритуальное здание с 14 платформами. Его масштабные исследования запланированы на следующий сезон. Уже известно, что сооружение украшено настенными росписями и, вероятно, использовалось для коллективных церемоний.

Также обнаружено одно из самых древних строений восточной части Чатал-Хююка, где под платформами сохранились три погребения. Эти находки дают уникальное понимание того, как ранние земледельцы сочетали архитектуру, религию и память о предках.

Значение Чатал-Хююка для истории

Население поселения в период расцвета достигало примерно 8000 человек, что делает его одним из первых городских центров в мире. Несмотря на отсутствие улиц и площадей, жители сумели создать сложную систему сосуществования.

С момента включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году Чатал-Хююк стал важнейшим объектом археологических исследований. Он помогает учёным понять, как человечество перешло от кочевого образа жизни охотников и собирателей к оседлому земледелию.

Эти открытия подчёркивают: Чатал-Хююк был не просто поселением, а пространством, где рождались новые идеи о сообществе, идентичности и социальной организации.

Три интересных факта

  1. В Чатал-Хююке не было улиц: жители перемещались по крышам и входили в дома сверху.
  2. Многие стены внутри домов были украшены фресками с изображением диких быков и женских фигур, что связывают с культами плодородия.
  3. Археологи нашли черепа, покрытые штукатуркой и раскрашенные, — это древнейший известный обычай "возвращения лиц" умершим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ANYmal с искусственным интеллектом сыграл в бадминтон после 50 млн тренировок сегодня в 2:16

Четыре лапы и ракетка в руках: робот показал, что спорт уже не будет прежним

Четвероногий робот ANYmal научился играть в бадминтон против человека. Ученые показали, что ИИ способен справляться со сложными спортивными задачами.

Читать полностью » Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов сегодня в 1:14

Он проверил смартфон — и через минуту угнал машину: схема ошарашила даже полицию

GPS-трекеры всё чаще становятся оружием угонщиков: невидимые для водителей устройства превращают обычные авто в лёгкую цель преступников.

Читать полностью » MetaX выпустила процессор с большей памятью, чем Nvidia H20 — гонка Китая за независимостью сегодня в 0:26

Чип MetaX удивил даже конкурентов Nvidia — объём памяти заставляет ахнуть

Китай ускоряет разработку собственных процессоров для ИИ, бросая вызов Nvidia и США. Но удастся ли создать экосистему «Made in China» быстрее ожиданий?

Читать полностью » Французские учёные описали гигантский вирус PelV-1 с хвостом в 19 раз длиннее коронавируса вчера в 23:57

Вирус с хвостом в 19 раз длиннее, чем у коронавируса — фантастика или реальность

Учёные нашли гигантский вирус с хвостом, как у ската! PelV-1 заражает океанский фитопланктон и меняет взгляд на вирусы. Что скрывает его геном?

Читать полностью » Археологи обнаружили могилу 15-летней девушки в Тепе-Чалоу вчера в 23:04

Девушка, чья могила дороже царских сокровищ: загадка Великой Хорасанской цивилизации

Археологи нашли самое роскошное захоронение молодой девушки в Великой Хорасанской цивилизации — это открытие меняет представления о культурных связях бронзового века в Центральной Азии.

Читать полностью » Карликовая планета Квавар демонстрирует кольца на расстоянии 5757 километров вчера в 22:51

За завесой затмения: Квавар прячет нечто, способное перевернуть представления о дальнем космосе

Загадочный Квавар скрывает тайну: астрономы нашли намёк на вторую луну или кольцо во время затмения. Что там, за пределами Роша?

Читать полностью » Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии вчера в 22:02

Новые древние гробницы на Сардинии: что нашли под вулканической скалой

На Сардинии обнаружены три новых древних гробницы Домус-де-Янас — уникальные памятники доисторической культуры. Открытие раскрывает тайны древних погребальных обрядов и культурного наследия Средиземноморья.

Читать полностью » Археологи обнаружили египетскую статуэтку бога Патайкоса в гробнице Коммагены в Турции вчера в 21:46

2100-летний секрет раскрыт: боги путешествовали дальше, чем думали

В Турции нашли гробницу с египетским богом: как древняя Коммагена соединяла культуры? Открытие в Перре раскрывает тайны античного мира и культурных связей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Садоводство

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции
Садоводство

Борьба с почковым клещом на смородине в сентябре сохраняет до 40% урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet