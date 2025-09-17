Древний трюк с костяными инструментами: испанские археологи показали, как вили верёвки 7000 лет назад
Археологи не только находят древние артефакты, но и проверяют на практике, как они могли работать. Именно так поступили исследователи из Испании: они изучили костяные орудия, найденные в неолитическом поселении Ла-Драга (Каталония), и решили воспроизвести процесс изготовления верёвки. Эксперимент подтвердил: семитысячелетние инструменты действительно могли служить для этой цели.
Поселение Ла-Драга
Ла-Драга было открыто в 1990 году у озера Баньолес. Уникальность памятника в том, что часть его находок сохранилась благодаря высокой влажности. Обычно органика в каменном веке не переживает тысячелетия, но здесь до наших дней дошли деревянные предметы, кости, остатки построек, корзины и даже фрагменты верёвок.
Датировка — около 5300-4700 годов до н. э., ранний неолит. Люди здесь выращивали пшеницу, ячмень и горох, разводили крупный рогатый скот, овец, коз и свиней, использовали сложные орудия труда.
Артефакты для витья
На раскопках в 1991 и 2018 годах археологи нашли три костяных инструмента с просверленными отверстиями диаметром 5-12 мм. Они были сделаны из костей коров или быков. Размеры — от 57x41x15 мм до 120x35x18 мм.
Учёные предположили: эти предметы использовались для натяжения растительных волокон при изготовлении верёвок. На поселении ранее были найдены фрагменты самих верёвок из крапивы и липового луба.
Эксперимент
Чтобы проверить гипотезу, исследователи сделали реплику одного из инструментов из коровьей кости. Размер — 60x50x10 мм, отверстия диаметром 11-12 мм.
-
Три человека использовали этот инструмент для витья верёвки из липового луба.
-
Получилась шестиметровая верёвка толщиной 6-7 мм.
-
Время работы — полтора часа, из которых треть ушла на подготовку волокон.
Микроскопический анализ показал: следы износа на реплике совпадают с повреждениями на одном из древних артефактов.
Таблица "Данные эксперимента"
|Параметр
|Значение
|Материал инструмента
|Кость коровы
|Размер
|60x50x10 мм
|Диаметр отверстий
|11-12 мм
|Материал верёвки
|Липовый луб
|Длина верёвки
|6 м
|Толщина
|6-7 мм
|Время работы
|1,5 часа
Советы шаг за шагом: как вить верёвку по-неолитически
-
Подготовить волокна (крапива, липовый луб).
-
Смочить или размять их для мягкости.
-
Протянуть через отверстия костяного инструмента.
-
Скручивать волокна, контролируя натяжение.
-
Соединять в одну длинную нить.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что верёвки появились только в бронзовом веке.
-
Последствие: недооценка технологий каменного века.
-
Альтернатива: изучать артефакты из органики и проводить реконструкции.
-
Ошибка: игнорировать следы износа на орудиях.
-
Последствие: упущение их реального назначения.
-
Альтернатива: сравнивать экспериментальные реплики с оригиналами.
-
Ошибка: думать, что верёвки делали без инструментов.
-
Последствие: упрощённый взгляд на ремесло.
-
Альтернатива: учитывать специализированные приспособления.
А что если…
А что если такие инструменты использовались не только для верёвок, но и для создания сетей, рыболовных снастей или тканей? Тогда перед нами не просто утилитарные предметы, а основа ранней текстильной индустрии.
Мифы и правда
-
Миф: в каменном веке всё делалось примитивно.
Правда: технологии были сложными и специализированными.
-
Миф: органика не сохраняется, значит её не использовали.
Правда: органика использовалась повсеместно, просто редко сохраняется.
-
Миф: верёвки — мелочь.
Правда: без верёвок невозможно строительство, охота, земледелие и транспорт.
Исторический контекст
-
35 тыс. лет назад - найден артефакт из бивня мамонта в Холе-Фельс (Германия), предположительно для витья верёвок.
-
5300-4700 гг. до н. э. - поселение Ла-Драга, костяные инструменты и фрагменты верёвок.
-
Бронзовый век - развитие текстильного производства, усложнение инструментов.
Интересные факты
В Ла-Драга нашли не только инструменты, но и готовые фрагменты верёвок. Эксперимент показал: на 6 м верёвки уходит 1,5 часа — серьёзные трудозатраты. Использование сухих или влажных волокон оставляет разные следы износа на орудиях.
