Древний трюк с костяными инструментами: испанские археологи показали, как вили верёвки 7000 лет назад

Археологи не только находят древние артефакты, но и проверяют на практике, как они могли работать. Именно так поступили исследователи из Испании: они изучили костяные орудия, найденные в неолитическом поселении Ла-Драга (Каталония), и решили воспроизвести процесс изготовления верёвки. Эксперимент подтвердил: семитысячелетние инструменты действительно могли служить для этой цели.

Поселение Ла-Драга

Ла-Драга было открыто в 1990 году у озера Баньолес. Уникальность памятника в том, что часть его находок сохранилась благодаря высокой влажности. Обычно органика в каменном веке не переживает тысячелетия, но здесь до наших дней дошли деревянные предметы, кости, остатки построек, корзины и даже фрагменты верёвок.

Датировка — около 5300-4700 годов до н. э., ранний неолит. Люди здесь выращивали пшеницу, ячмень и горох, разводили крупный рогатый скот, овец, коз и свиней, использовали сложные орудия труда.

Артефакты для витья

На раскопках в 1991 и 2018 годах археологи нашли три костяных инструмента с просверленными отверстиями диаметром 5-12 мм. Они были сделаны из костей коров или быков. Размеры — от 57x41x15 мм до 120x35x18 мм.

Учёные предположили: эти предметы использовались для натяжения растительных волокон при изготовлении верёвок. На поселении ранее были найдены фрагменты самих верёвок из крапивы и липового луба.

Эксперимент

Чтобы проверить гипотезу, исследователи сделали реплику одного из инструментов из коровьей кости. Размер — 60x50x10 мм, отверстия диаметром 11-12 мм.

Три человека использовали этот инструмент для витья верёвки из липового луба.

Получилась шестиметровая верёвка толщиной 6-7 мм.

Время работы — полтора часа, из которых треть ушла на подготовку волокон.

Микроскопический анализ показал: следы износа на реплике совпадают с повреждениями на одном из древних артефактов.

Таблица "Данные эксперимента"

Параметр Значение Материал инструмента Кость коровы Размер 60x50x10 мм Диаметр отверстий 11-12 мм Материал верёвки Липовый луб Длина верёвки 6 м Толщина 6-7 мм Время работы 1,5 часа

Советы шаг за шагом: как вить верёвку по-неолитически

Подготовить волокна (крапива, липовый луб). Смочить или размять их для мягкости. Протянуть через отверстия костяного инструмента. Скручивать волокна, контролируя натяжение. Соединять в одну длинную нить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что верёвки появились только в бронзовом веке.

Последствие: недооценка технологий каменного века.

Альтернатива: изучать артефакты из органики и проводить реконструкции.

Ошибка: игнорировать следы износа на орудиях.

Последствие: упущение их реального назначения.

Альтернатива: сравнивать экспериментальные реплики с оригиналами.

Ошибка: думать, что верёвки делали без инструментов.

Последствие: упрощённый взгляд на ремесло.

Альтернатива: учитывать специализированные приспособления.

А что если…

А что если такие инструменты использовались не только для верёвок, но и для создания сетей, рыболовных снастей или тканей? Тогда перед нами не просто утилитарные предметы, а основа ранней текстильной индустрии.

Мифы и правда

Миф: в каменном веке всё делалось примитивно.

Правда: технологии были сложными и специализированными.

Миф: органика не сохраняется, значит её не использовали.

Правда: органика использовалась повсеместно, просто редко сохраняется.

Миф: верёвки — мелочь.

Правда: без верёвок невозможно строительство, охота, земледелие и транспорт.

Исторический контекст

35 тыс. лет назад - найден артефакт из бивня мамонта в Холе-Фельс (Германия), предположительно для витья верёвок.

5300-4700 гг. до н. э. - поселение Ла-Драга, костяные инструменты и фрагменты верёвок.

Бронзовый век - развитие текстильного производства, усложнение инструментов.

Интересные факты

В Ла-Драга нашли не только инструменты, но и готовые фрагменты верёвок. Эксперимент показал: на 6 м верёвки уходит 1,5 часа — серьёзные трудозатраты. Использование сухих или влажных волокон оставляет разные следы износа на орудиях.