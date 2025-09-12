Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:35

Древнее Стоунхенджа: что общего у австрийских сооружений с Чехией и Германией — секрет на кончике лопаты

Ронделы эпохи неолита в Рехнице: что рассказали древние кольца о первых земледельцах Европы

Археологи в юго-восточной Австрии, недалеко от границы с Венгрией, сделали открытие, которое помогает лучше понять жизнь первых земледельцев Европы. В Рехнице были найдены уникальные памятники эпохи неолита — монументальные ронделы и сопутствующие им археологические объекты, возраст которых превышает 6500 лет.

Что обнаружили

Раскопки выявили столбовые ямы, хозяйственные ямы, погреба и керамику, относящуюся к ранним земледельческим культурам Центральной Европы. Ключевым элементом стали ронделы — кольцевые сооружения с канавами, диаметр которых может превышать 100 метров.

Такие памятники известны по всей Центральной Европе и датируются примерно 4800-4600 гг. до н. э. До сих пор они чаще всего фиксировались только на геосъёмках, но системные раскопки подтвердили их существование и масштаб в Рехнице.

Зачем строили ронделы

Назначение этих круговых сооружений до конца неясно.

  • Одни исследователи считают их культовыми объектами, связанными с ритуалами и солнечными циклами.
  • Другие предполагают оборонительное или общественное назначение.
  • Есть и версия, что это прототипы древних обсерваторий: входы некоторых рондел ориентированы на точки восхода и заката в ключевые дни сельскохозяйственного календаря.

Особенность находки в Рехнице

В этом месте обнаружены сразу три ронделы, что встречается крайне редко. Такое скопление указывает, что территория имела особое значение и могла быть важным центром в эпоху среднего неолита.

По мнению археологов, подобные комплексы отражают не только архитектурные традиции, но и социальные практики древних общин. Масштаб и коллективный труд при строительстве рондел символизируют окончательный переход от кочевого образа жизни к оседлому земледелию.

Общие черты

Археологи отмечают сходство планировок рондел в Австрии, Венгрии, Германии и Чехии. Это свидетельствует о распространённых культурных и, вероятно, религиозных связях между сообществами, жившими на значительных расстояниях друг от друга.

Находка в Рехнице показывает, что жители региона были не просто земледельцами, а частью более сложной сети социокультурных контактов. Их архитектурные памятники отражают глубокие знания природы и важность коллективных традиций в жизни общин.

Три интересных факта

  1. Самый крупный из известных ронделов в Европе достигает диаметра более 150 метров.
  2. Многие ронделы построены так, что их входы совпадают с точками солнцестояния, что подтверждает связь с астрономическими наблюдениями.
  3. Похожие круговые сооружения в Европе были забыты на тысячи лет и вновь открыты только в XX веке благодаря аэрофотосъёмке.

