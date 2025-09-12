Ритуалы каменного века: как 330 могил доказали ошибку столетия — правда, которая изменит учебники

Археологи поставили под сомнение привычный стереотип о том, что каменные орудия в неолите ассоциировались исключительно с мужчинами. Новое исследование памятника Звейниеки на севере Латвии показало: эти артефакты встречаются в захоронениях женщин и детей не реже, чем в мужских могилах.

Что такое Звейниеки

Кладбище Звейниеки считается одним из крупнейших неолитических некрополей Европы. Оно использовалось более 5000 лет и включает свыше 330 могил. Ранее внимание исследователей привлекали главным образом останки и ритуальные атрибуты, а каменные орудия долгое время считались утилитарными предметами, не заслуживающими отдельного анализа.

Новое исследование

Проект Stone Dead под руководством доктора Эме Литтл из Йоркского университета привёз в Ригу мощный микроскоп, чтобы совместно со специалистами Латвийского национального музея истории и других европейских центров изучить каменные находки.

Результаты, опубликованные в журнале PLoS ONE, показали: орудия имели важное ритуальное значение. Среди них встречаются инструменты для обработки шкур животных, а также изделия, которые, вероятно, были специально изготовлены и намеренно сломаны перед тем, как попасть в могилу.

Гендерный вопрос

Выяснилось, что женщины имели не меньшую вероятность быть похороненными с каменными артефактами, чем мужчины. Более того, дети и пожилые люди оказались самой многочисленной группой, получавшей такие дары.

"Наши находки опровергают старый стереотип о "мужчине-охотнике", который долгое время главенствовал в исследованиях каменного века и даже иногда влиял на то, как определялся пол некоторых младенцев — на том основании, что им в могилу положили каменные орудия", — говорит исследовательница Эме Литтл.

"Исследование показало, что мы не можем делать такие гендерные предположения, и что каменные погребальные дары играли важную роль в погребальных ритуалах детей и женщин, равно как и мужчин", — добавляет археолог Анда Петрович из Белградского университета.

Символика орудий

Особый интерес вызывают инструменты, которые никогда не использовались в быту. Их наличие подчёркивает символический смысл: такие предметы могли отражать представления о статусе, принадлежности к общине или обрядовые традиции. Сломанные орудия также указывают на ритуальные действия, связанные с погребением.

Подобные практики характерны для восточно-балтийского региона, где в неолитических погребениях часто встречаются схожие элементы ритуалов.

Значение открытия

Эти результаты помогают пересмотреть представления о роли женщин и детей в обществах каменного века. Каменные инструменты в могилах перестают восприниматься как чисто утилитарные предметы и становятся ключом к пониманию духовной жизни древних сообществ.

"Исследование подчёркивает, как много нам ещё предстоит узнать о жизни и смерти самых ранних сообществ Европы, и почему даже самые, казалось бы, простые предметы могут стать подсказками о нашем общем прошлом и реакции людей на смерть", — заключила Эме Литтл.

Три интересных факта