Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:57

Буря в каменном веке: кольцевые рвы Рехница предвещают глобальный сдвиг в истории земледелия

Археологи нашли неолитические кольцевые ограды в Рехнице

Представьте: под землёй, в тихом уголке Бургенланда на юго-востоке Австрии, скрыты тайны, которым больше 6500 лет. Археологи в Рехнице наткнулись на необычные следы неолитической жизни — монументальные круглые ограды, которые переворачивают наше понимание древних земледельческих общин Центральной Европы.

Необычные находки на поверхности

Раскопки выявили столбовые ямы, фрагменты керамики, ямы для хранения и рвы. Эти элементы, которые раньше можно было обнаружить только с помощью геомагнитной разведки, теперь подтверждены систематическими работами. Они дают уникальную картину жизни ранних земледельцев.

Открытия стали частью подготовки к строительству Археологического центра для посетителей и "Деревни каменного века" под открытым небом. Этот объект входит в "Генеральный план по археологии" Бургенланда и будет включать выставки, реконструкции и образовательные программы. Губернатор региона Ханс Петер Доскозил отметил, что раскопки и документирование — это последние необходимые этапы перед началом строительства.

Руководитель раскопок делится видением

Работами руководит Николаус Франц, глава археологического отдела Бургенланда. Он называет это место "окном в каменный век". Он подчёркивает, что неолит, начавшийся примерно в VI тысячелетии до нашей эры в Центральной Европе, стал поворотным моментом в истории человечества: "После сотен тысяч лет охоты и собирательства постепенное освоение земледелия и скотоводства ознаменовало собой настоящую революцию в расселении людей".

Центральный элемент — кольцевые ограды (нем. Kreisgrabenanlagen). Эти сооружения из рвов и валов, некоторые диаметром более 100 метров, построены около 4800-4600 годов до н. э. Их назначение спорно: одни учёные видят в них культовые или ритуальные объекты, связанные с солнцестояниями, другие — оборонные или общественные структуры.

Рехниц как важный центр

В Рехнице с 2011 по 2017 год нашли три отдельные ограды — редкая концентрация, указывающая на роль региона как ключевого центра в среднем неолите. Эти памятники, старше 6500 лет, входят в сеть подобных сооружений от Австрии и Венгрии до Германии и Чехии.

Поселенцы Рехница, вероятно, были развитыми земледельцами, основавшими постоянные деревни. Сейчас проводят биоархеологический анализ почвы, а Венский университет изучает почвообразование и геологию для понимания эволюции сельскохозяйственных ландшафтов.

Круглые ограды Рехница — часть более широкого феномена. Похожие структуры в Нижней Австрии, Словакии и Моравии показывают общие традиции. Некоторые исследователи сравнивают их с протообсерваториями, ориентированными на восходы и закаты в ключевые сезоны.

Вклад в научные дискуссии

Открытия подтверждают важность Рехница в этой сети и помогают понять, как ранние европейские земледельцы организовывали сообщества. Эти памятники символизируют переход к оседлому сельскому хозяйству и монументальному строительству.

Бургенланд инвестирует в наследие через план "Археология", а проект обещает научные открытия и туризм. После строительства центр сделает неолит доступным для всех, укрепляя идентичность региона как перекрестка европейской доистории.

Археологи спешат: раскопки и документирование должны закончиться до строительства. Полевые работы в сентябре — последний этап, чтобы сохранить данные для будущих исследований.

Истинная ценность — в истории, которую рассказывает земля: о первых шагах человечества к организованному сельскому хозяйству и постоянным поселениям более шести тысячелетий назад.

