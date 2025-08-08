Неолитический детектив: загадочные находки в Турции, которые не вписываются в учебники

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядела жизнь людей более 10 000 лет назад? Недавние находки на неолитическом памятнике Чайоню в Турции открывают нам удивительные страницы истории.

Уникальные находки

На юго-востоке Турции, в районе Эргани, археологи обнаружили четыре здания с сетчатой планировкой и водопровод бронзового века, что стало настоящим прорывом в изучении древнего городского планирования и ремесел. Эти находки были сделаны в ходе раскопок 2025 года под руководством Саваша Сарыалтуна из Университета Онсекиз в Чанаккале.

Эти сетчатые здания и система каналов показывают, что Чайоню все еще хранит множество нераскрытых слоев и историй.

История Чайоню

Чайоню, впервые обнаруженный в 1963 году, считается одним из древнейших неолитических поселений в мире. Расположенный к северу от деревни Хилар, этот памятник считается ключевым местом для понимания зарождения земледелия и оседлой жизни. Археологические данные свидетельствуют о том, что здесь люди жили с 10 000 года до н. э., переходя от охоты и собирательства к земледелию.

В ходе раскопок группа из 60 археологов сосредоточилась на слоях неолита и раннего бронзового века. В восточной зоне были обнаружены:

четыре неолитических здания с сетчатой планировкой.

водный канал из терракотовых труб и каменных стен.

разнообразные обсидиановые инструменты, включая уникальный артефакт "Инструмент Чайоню".

образцы малахита и медные изделия, свидетельствующие о развитой металлургии.

Сарыалтун отметил, что в этом сезоне было найдено вдвое больше артефактов, чем в прошлом.

Значение находок

Присутствие малахита и медных изделий указывает на раннее развитие металлургии в регионе. Среди находок:

бусины различной формы.

14 подтвержденных медных артефактов.

доказательства локальных зон производства, подчеркивающие специализацию ремесел.

Эти элементы подтверждают теорию о том, что Чайоню был центром как утилитарного, так и декоративного производства в эпоху неолита.

Археологи предполагают, что к концу 2025 года площадь раскопок увеличится с 750 до 1500 квадратных метров. Чайоню продолжает хранить множество тайн, касающихся ранних этапов человеческой цивилизации.