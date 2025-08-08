Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:27

Неолитический детектив: загадочные находки в Турции, которые не вписываются в учебники

Археологи обнаружили древнейшие медные изделия возрастом 12 000 лет в Чайоню

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядела жизнь людей более 10 000 лет назад? Недавние находки на неолитическом памятнике Чайоню в Турции открывают нам удивительные страницы истории.

Уникальные находки

На юго-востоке Турции, в районе Эргани, археологи обнаружили четыре здания с сетчатой планировкой и водопровод бронзового века, что стало настоящим прорывом в изучении древнего городского планирования и ремесел. Эти находки были сделаны в ходе раскопок 2025 года под руководством Саваша Сарыалтуна из Университета Онсекиз в Чанаккале.

Эти сетчатые здания и система каналов показывают, что Чайоню все еще хранит множество нераскрытых слоев и историй.

История Чайоню

Чайоню, впервые обнаруженный в 1963 году, считается одним из древнейших неолитических поселений в мире. Расположенный к северу от деревни Хилар, этот памятник считается ключевым местом для понимания зарождения земледелия и оседлой жизни. Археологические данные свидетельствуют о том, что здесь люди жили с 10 000 года до н. э., переходя от охоты и собирательства к земледелию.

В ходе раскопок группа из 60 археологов сосредоточилась на слоях неолита и раннего бронзового века. В восточной зоне были обнаружены:

  • четыре неолитических здания с сетчатой планировкой.
  • водный канал из терракотовых труб и каменных стен.
  • разнообразные обсидиановые инструменты, включая уникальный артефакт "Инструмент Чайоню".
  • образцы малахита и медные изделия, свидетельствующие о развитой металлургии.

Сарыалтун отметил, что в этом сезоне было найдено вдвое больше артефактов, чем в прошлом.

Значение находок

Присутствие малахита и медных изделий указывает на раннее развитие металлургии в регионе. Среди находок:

  • бусины различной формы.
  • 14 подтвержденных медных артефактов.
  • доказательства локальных зон производства, подчеркивающие специализацию ремесел.

Эти элементы подтверждают теорию о том, что Чайоню был центром как утилитарного, так и декоративного производства в эпоху неолита.

Археологи предполагают, что к концу 2025 года площадь раскопок увеличится с 750 до 1500 квадратных метров. Чайоню продолжает хранить множество тайн, касающихся ранних этапов человеческой цивилизации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: медленная ходьба повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 19:12

Вы гуляете неправильно: ошибка, которая лишает вас 20% жизни

15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск ранней смерти на 20% — к такому выводу пришли учёные. Как скорость шага влияет на сердце и продолжительность жизни?

Читать полностью » Археологи обнаружили матриархальное общество в Китае возрастом 5000 лет вчера в 19:02

Забытая цивилизация, где род вели по материнской линии

Учёные нашли доказательства: 5000 лет назад в Китае существовало общество, где род определялся по материнской линии. Как оно устроено и почему это меняет представление о древности?

Читать полностью » Пазырыкские мумии с татуировками: что рассказали исследования алтайских археологов вчера в 18:52

Загадка пазырыкских татуировок: как искусство выживает сквозь века

2500 лет назад кочевники пазырыкской культуры украшали тела сложными татуировками. Новое исследование раскрывает секреты их мастерства — и неожиданные различия в уровне мастерства.

Читать полностью » Причины хронического кашля: медицинские исследования и их результаты вчера в 18:42

Устойчивый кашель: сигнал о проблемах, о которых вы даже не подозреваете

Учёные выяснили: хронический кашель может быть связан не с лёгкими, а с нервной системой. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью » Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США вчера в 17:33

Секреты молний: почему одна вспышка стала самой долгой в истории

Узнайте о рекордной молнии длиной 829 километров, которая стала настоящей сенсацией в мире метеорологии. Откройте для себя загадки природы!

Читать полностью » Археологи обнаружили древние ритуальные ямы с жертвенными останками в Германии вчера в 17:22

Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

При строительстве линии электропередачи в Германии нашли 12 древних ям с черепами, костями собак и следами огня. Кто и зачем проводил здесь таинственные ритуалы 5000 лет назад?

Читать полностью » Новый метод анализа грудного молока выявляет дефициты витаминов и жирных кислот вчера в 16:11

Секреты грудного молока: что скрывает анализ, который может изменить жизнь вашего малыша

Учёные предложили новый способ оценки грудного молока: теперь дефицит витаминов и жирных кислот у ребёнка можно выявить точнее, чем по анализам крови. Как это работает и почему важно для здоровья малышей?

Читать полностью » Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева вчера в 16:02

То, что изменит энергетику: скрытый потенциал российского газа раскрыт

Узнайте, как новый способ переработки метана в метанол, разработанный российскими и китайскими учеными, открывает новые перспективы для энергетики и экологии.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с корейской морковью и сыром: рецепт и калорийность
Еда

Веганская приправа из мисо и зелёных оливок: хранится без холодильника до 2 месяцев
Питомцы

Ветеринары рассказали, как подготовить собаку к поездке на пляж
Туризм

Нормы провоза ручной клади и багажа в самолёте, поезде и автобусе в 2025 году
Авто и мото

Автомеханик назвал 5 надёжных автомобилей до 400 тысяч рублей
Авто и мото

Билл Гейтс 13 лет хранил Porsche 959 из-за запрета на ввоз в США
Садоводство

Флора и геология: создаем гармоничные композиции в садах Хабаровском крае
Дом

Основные причины вздутия ламината и как избежать деформации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru