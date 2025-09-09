Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:18

От круглых хижин к прямоугольным домам — эволюция, которая меняла судьбы общин

Археологи нашли неолитическое поселение Сайбурч в Турции

Что может рассказать нам камень, воздвигнутый почти 13 тысяч лет назад? Археологи в Турции нашли уникальное поселение Сайбурч, которое переворачивает представления о жизни и верованиях первых общин неолита.

Уникальное открытие в Турции

В 2021 году под руководством Эйлема Оздогана из Стамбульского университета начались раскопки в поселении Сайбурч на юго-востоке Турции. За это время учёные обнаружили более 50 построек эпохи неолита, многие из которых украшены загадочными Т-образными колоннами.

Это открытие расширяет границы известного региона Таш-Тепелер (Каменные холмы) и проливает свет на то, как древние люди совмещали жилые и ритуальные пространства в одном месте.

Жизнь и ритуалы под одной крышей

В отличие от знаменитого Гёбекли-Тепе — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, где преобладают монументальные ритуальные сооружения, Сайбурч представляет собой смешанный ландшафт. Здесь есть и дома, и общественные здания с очагами, платформами и скамьями.

Особое значение имеют Т-образные колонны — символы неолитических верований региона. Они встречаются как в жилых, так и в общественных постройках, что говорит о том, что эти символы были частью не только религиозных, но и повседневных аспектов жизни.

Что такое Т-образные колонны?

Эти каменные столбы в стилизованной человекоподобной форме — одна из самых узнаваемых черт памятников Таш-Тепелер. Их часто трактуют как изображения предков или духов, стирая границы между архитектурой и духовностью.

В жилых домах колонны обычно одиночные, а в общественных зданиях — несколько, расположенных вдоль стен или в центре. Такое разнообразие указывает на социальную иерархию и сложные ритуальные практики внутри общины.

Архитектурные инновации и социальные изменения

Раскопки показывают, что Сайбурч существовал непрерывно около 300 лет, что охватывает важный переходный период. Здесь прослеживается эволюция от круглых к прямоугольным зданиям — признак развития строительных технологий и социальной организации.

Этот переход отражает более масштабные изменения: от небольших кочевых групп к постоянным сообществам с более сложной социальной структурой.

Сайбурч — место встречи повседневности и священного

Одной из главных особенностей поселения является его двойственная природа: оно было одновременно и жилым пространством, и ритуальным центром. Очаги и рабочие зоны свидетельствуют о повседневных делах, а Т-образные колонны в особых строениях подчёркивают важность общих церемоний.

Это опровергает старые представления о разделении ритуала и повседневной жизни: в Сайбурче духовность и практичность существовали вместе, формируя образ жизни древних людей.

Значение для науки и современности

Сайбурч входит в масштабный проект Таш-Тепелер, который объединяет более десятка доисторических памятников в провинции Шанлыурфа. Вместе они представляют самую плотную концентрацию ранненеолитических поселений в мире.

По мере дальнейших раскопок Сайбурч обещает стать ключевым объектом для переосмысления истории неолита. Это место раскрывает первые эксперименты человечества в создании общинной жизни, показывая, как строились дома, проводились ритуалы и формировалось общество.

Для современных посетителей Сайбурч — это не просто история храмов и обрядов, а история семей, соседей и повседневных ритмов жизни, запечатлённая в камне.

Под сенью Т-образных колонн, воздвигнутых почти 13 тысяч лет назад, жители Сайбурча оставили не просто каменные памятники, а след самой цивилизации, который помогает нам лучше понять истоки человеческого общества.

