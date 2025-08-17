Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кладбище Фонтанелле, Неаполь
Кладбище Фонтанелле, Неаполь
© commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:12

Они не просто ели мясо, они ели друг друга: что скрывают кости из пещеры Эль-Мирадор

Учёные выявили признаки каннибализма у древних жителей Атапуэрки

Испанские исследователи обнаружили новые доказательства каннибализма в пещере Эль-Мирадор. Анализ костей показал, что как минимум 11 человек стали жертвами людоедов в эпоху неолита. Среди них — дети, подростки и взрослые.

Атапуэрка: древний архив человеческой истории

Горы Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании — настоящая сокровищница для археологов. Здесь найдены одни из древнейших следов человека в Европе. Например:

  • в Сима-дель-Элефанте обнаружены останки возрастом более миллиона лет.
  • в Гран-Долина — кости Homo antecessor, живших около 850 тысяч лет назад. Учёные считают, что они тоже практиковали каннибализм.
  • в Сима-де-лос-Уээсос найдены останки 29 архаичных людей, сброшенных в пещеру 430 тысяч лет назад.

Но теперь внимание исследователей привлекла пещера Эль-Мирадор — место, где люди жили и умирали на протяжении тысячелетий.

Тайны пещеры Эль-Мирадор

Хотя первые следы человеческой активности здесь заметили ещё в 1970-х, серьёзные раскопки начались только в 1999 году. Учёные обнаружили, что пещера использовалась с неолита (5600-5300 лет назад) до бронзового века (3800-3500 лет назад).

Среди находок — тысячи человеческих костей, часть из которых несёт явные следы каннибализма. Ещё раньше здесь находили черепа, превращённые в ритуальные чаши. Новое исследование подтвердило: людоедство в этом месте происходило неоднократно.

Жертвы и доказательства

Учёные изучили два крупных скопления костей:

  • беспорядочная куча в естественном углублении пещеры.
  • смесь человеческих останков и отходов животноводства (пещера служила загоном для скота).

Радиоуглеродный анализ показал, что костям 5573-5709 лет. Они принадлежали 11 людям, среди которых:

  • трое детей (младше 7 и 10-11 лет).
  • двое подростков (14-17 лет).
  • четверо взрослых (20-35 и старше 50 лет).

На костях обнаружили следы огня, порезы, удары и даже отпечатки зубов. Это явные признаки того, что тела разделывали, варили и ели.

Почему они это сделали?

Учёные рассматривают три версии:

  • ритуальный каннибализм (известный у некоторых древних культур).
  • голод (крайняя мера выживания).
  • межгрупповое насилие (победители съели побеждённых).

Авторы исследования склоняются к последней гипотезе. "Это согласуется с данными о том, что конфликты между группами в неолите были не редкостью", — пишут они.

Людоедство — не уникальное явление. Например:

  • в Кении на кости возрастом 1,45 млн лет нашли следы разделки. Возможно, один гоминин съел другого.
  • в Европе известны случаи каннибализма среди неандертальцев.
  • но пещера Эль-Мирадор добавляет новый, пугающий штрих в историю человечества.

