Они не просто ели мясо, они ели друг друга: что скрывают кости из пещеры Эль-Мирадор

Испанские исследователи обнаружили новые доказательства каннибализма в пещере Эль-Мирадор. Анализ костей показал, что как минимум 11 человек стали жертвами людоедов в эпоху неолита. Среди них — дети, подростки и взрослые.

Атапуэрка: древний архив человеческой истории

Горы Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании — настоящая сокровищница для археологов. Здесь найдены одни из древнейших следов человека в Европе. Например:

в Сима-дель-Элефанте обнаружены останки возрастом более миллиона лет.

в Гран-Долина — кости Homo antecessor, живших около 850 тысяч лет назад. Учёные считают, что они тоже практиковали каннибализм.

в Сима-де-лос-Уээсос найдены останки 29 архаичных людей, сброшенных в пещеру 430 тысяч лет назад.

Но теперь внимание исследователей привлекла пещера Эль-Мирадор — место, где люди жили и умирали на протяжении тысячелетий.

Тайны пещеры Эль-Мирадор

Хотя первые следы человеческой активности здесь заметили ещё в 1970-х, серьёзные раскопки начались только в 1999 году. Учёные обнаружили, что пещера использовалась с неолита (5600-5300 лет назад) до бронзового века (3800-3500 лет назад).

Среди находок — тысячи человеческих костей, часть из которых несёт явные следы каннибализма. Ещё раньше здесь находили черепа, превращённые в ритуальные чаши. Новое исследование подтвердило: людоедство в этом месте происходило неоднократно.

Жертвы и доказательства

Учёные изучили два крупных скопления костей:

беспорядочная куча в естественном углублении пещеры.

смесь человеческих останков и отходов животноводства (пещера служила загоном для скота).

Радиоуглеродный анализ показал, что костям 5573-5709 лет. Они принадлежали 11 людям, среди которых:

трое детей (младше 7 и 10-11 лет).

двое подростков (14-17 лет).

четверо взрослых (20-35 и старше 50 лет).

На костях обнаружили следы огня, порезы, удары и даже отпечатки зубов. Это явные признаки того, что тела разделывали, варили и ели.

Почему они это сделали?

Учёные рассматривают три версии:

ритуальный каннибализм (известный у некоторых древних культур).

голод (крайняя мера выживания).

межгрупповое насилие (победители съели побеждённых).

Авторы исследования склоняются к последней гипотезе. "Это согласуется с данными о том, что конфликты между группами в неолите были не редкостью", — пишут они.

Людоедство — не уникальное явление. Например: