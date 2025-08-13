Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:19

5700 лет тайны: следы каннибализма переписывают историю древней Европы

Археологи в шоке: каннибализм в эпоху неолита был распространенной практикой

Археологи сделали шокирующее открытие, которое ставит под сомнение общепринятые представления о жизни в эпоху неолита. Исследование останков, найденных в пещере Эль Миратор в Испании, указывает на то, что каннибализм мог быть распространенной практикой среди древних жителей Европы.

Обнаружение: свидетельства каннибализма

Разрубы, порезы и следы укусов на человеческих останках возрастом 5700 лет свидетельствуют о том, что каннибализм мог быть обычной практикой среди неолитических жителей Европы, сообщает Phys. org. Эти находки вызывают множество вопросов об образе жизни и мотивах древних людей.

Франсеск Маргинедас из Каталонского института человеческой палеоэкологии и социальной эволюции (Испания), вместе с коллегами, изучил более 600 костей и фрагментов от 11 хорошо сохранившихся скелетов взрослых, подростков и детей. Останки были обнаружены в пещере Эль Миратор в горах Атапуэрка и датируются поздним неолитом (около 6500-5000 лет назад), что делает находку еще более значимой.

Микроскопический анализ показал признаки каннибализма на всех изученных костях. В частности, исследователи отметили следы разделки на 69 костях и рубленые отметины на нескольких других, указывающие на то, что кожа и мышцы были срезаны. Это является убедительным доказательством практик, которые кажутся нам ужасающими.

Некоторые кости были полупрозрачными с слегка округленными краями, что говорит о том, что их кипятили. Большие кости были расколоты, вероятно, для доступа к костному мозгу, что указывает на то, что люди не только ели плоть, но и старались извлечь максимальную пользу из тел своих сородичей.

Причины каннибализма: загадка истории

По словам ученых, все отметины появились после смерти, возможно, в течение нескольких дней. Так почему же древние люди ели друг друга? По необходимости или существовала более мрачная цель? Этот вопрос остается открытым и требует дальнейших исследований.

Интерпретация древнего каннибализма сложна, так как доказательства часто скудные или двусмысленные. Однако ученые исключили возможность экстренного выживания из-за нехватки пищи, так как в регионе не наблюдалось признаков голода в то время, что позволяет предположить, что причины были иными.

Они также считают, что это не было частью погребальных практик или других ритуалов, так как ничего подобного в этом районе не было найдено. Кости, изученные в этой работе, предположительно принадлежат родственникам, и исследователи считают, что речь идет о военном конфликте.

Подтверждение гипотезы: массовые убийства

Это подтверждается свидетельствами других неолитических массовых убийств в Испании, Франции и Германии, что говорит о распространенности насилия и конфликтов в тот период.

Пещера Эль Миратор, где были найдены кости, является кладезем археологических находок. Предыдущие находки включают церемониальные чаши из черепных крышек и доказательства каннибализма в бронзовом веке, что указывает на непрерывность этих практик на протяжении многих веков.

Это исследование, наряду с предыдущими находками, ставит под сомнение общепринятый образ неолита как эпохи мирно сосуществующих земледельцев, заставляя пересмотреть наше представление о прошлом человечества.

Заключение: новые вопросы и новые исследования

Открытие свидетельствует о том, что история человечества сложнее и неоднозначнее, чем мы привыкли думать. Дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны прошлого и лучше понять мотивацию древних людей, а также определить, что именно привело к таким жестоким практикам.

Интересные факты:

  • Каннибализм известен в истории человечества на разных континентах и в разные эпохи.
  • Мотивы каннибализма могли быть разными, включая выживание, ритуальные практики и военные конфликты.
  • Археологические исследования помогают раскрыть тайны прошлого и пересмотреть устоявшиеся представления о древних цивилизациях.
  • Изучение костей, найденных в пещере Эль Миратор, продолжается, и ученые надеются получить новые данные о жизни людей в эпоху неолита.

Читайте также

Учёные NASA: воздушные космические взрывы представляют большую угрозу, чем падение метеоритов вчера в 23:14

Ошибка учёных: почему кратеры — не главное доказательство космических катастроф

Узнайте, как космические взрывы могут угрожать Земле и почему их изучение важно для понимания климатических изменений и вымираний.

Читать полностью » Молоко и здоровье: влияние молочных продуктов на сердечно-сосудистую систему — исследование вчера в 23:04

Удивительные факты о молоке: как оно может изменить ваше здоровье

Молочные продукты могут снижать риски болезней сердца и рака, но не для всех. Учёные выяснили, почему одни исследования подтверждают их пользу, а другие — нет. Читайте о новых данных в нашем материале.

Читать полностью » Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов вчера в 22:58

Моргание: как простое действие скрывает сложные механизмы человеческого тела

Учёные раскрыли секрет моргания: оказывается, веко двигается сложнее, чем думали раньше. Эти открытия помогут создать протезы для людей, потерявших способность моргать.

Читать полностью » Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил газовый гигант в системе Альфа Центавра вчера в 22:11

Планета, которой не должно быть: почему Альфа Центавра нарушает законы астрономии

В Альфа Центавра обнаружена гигантская планета, размером с Сатурн. Как это открытие может изменить наши представления о формировании планет? Узнайте в нашем материале!

Читать полностью » Находка в Аспендосе: мраморный портрет императора раскрывает исторические факты вчера в 21:51

Скульптура, полная жизни: как мраморная голова передаёт эмоции императоров

В Аспендосе археологи обнаружили уникальную мраморную голову, вероятно, римского императора. Эта находка раскрывает новые аспекты искусства и политики III века.

Читать полностью » Генетические ограничения не позволяют создать клубнику размером с арбуз вчера в 21:07

Невидимая преграда: что мешает создать гигантскую клубнику

Почему учёные не могут вырастить клубнику размером с арбуз? Оказывается, генетика — не единственное препятствие. Эксперт объясняет, какие биологические ограничения мешают создать гигантские ягоды.

Читать полностью » Сутезолид и делпазолид показали эффективность против устойчивых штаммов туберкулеза вчера в 20:44

Опасная болезнь отступает: революционные лекарства уже проходят испытания

Ученые из Германии сделали прорыв в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза, предложив новые препараты с меньшими побочными эффектами. Узнайте больше!

Читать полностью » Музыка помогает детям с трудностями в восприятии эмоций вчера в 20:02

Тайный язык эмоций: как музыка помогает детям, которые не умеют чувствовать

Музыка помогает детям понимать эмоции, но для тех, кому сложно сопереживать, она работает иначе. Учёные выяснили, как "бессердечные" черты влияют на восприятие мелодий и почему страх распознаётся лучше всего.

Читать полностью »

