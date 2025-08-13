5700 лет тайны: следы каннибализма переписывают историю древней Европы

Археологи сделали шокирующее открытие, которое ставит под сомнение общепринятые представления о жизни в эпоху неолита. Исследование останков, найденных в пещере Эль Миратор в Испании, указывает на то, что каннибализм мог быть распространенной практикой среди древних жителей Европы.

Обнаружение: свидетельства каннибализма

Разрубы, порезы и следы укусов на человеческих останках возрастом 5700 лет свидетельствуют о том, что каннибализм мог быть обычной практикой среди неолитических жителей Европы, сообщает Phys. org. Эти находки вызывают множество вопросов об образе жизни и мотивах древних людей.

Франсеск Маргинедас из Каталонского института человеческой палеоэкологии и социальной эволюции (Испания), вместе с коллегами, изучил более 600 костей и фрагментов от 11 хорошо сохранившихся скелетов взрослых, подростков и детей. Останки были обнаружены в пещере Эль Миратор в горах Атапуэрка и датируются поздним неолитом (около 6500-5000 лет назад), что делает находку еще более значимой.

Микроскопический анализ показал признаки каннибализма на всех изученных костях. В частности, исследователи отметили следы разделки на 69 костях и рубленые отметины на нескольких других, указывающие на то, что кожа и мышцы были срезаны. Это является убедительным доказательством практик, которые кажутся нам ужасающими.

Некоторые кости были полупрозрачными с слегка округленными краями, что говорит о том, что их кипятили. Большие кости были расколоты, вероятно, для доступа к костному мозгу, что указывает на то, что люди не только ели плоть, но и старались извлечь максимальную пользу из тел своих сородичей.

Причины каннибализма: загадка истории

По словам ученых, все отметины появились после смерти, возможно, в течение нескольких дней. Так почему же древние люди ели друг друга? По необходимости или существовала более мрачная цель? Этот вопрос остается открытым и требует дальнейших исследований.

Интерпретация древнего каннибализма сложна, так как доказательства часто скудные или двусмысленные. Однако ученые исключили возможность экстренного выживания из-за нехватки пищи, так как в регионе не наблюдалось признаков голода в то время, что позволяет предположить, что причины были иными.

Они также считают, что это не было частью погребальных практик или других ритуалов, так как ничего подобного в этом районе не было найдено. Кости, изученные в этой работе, предположительно принадлежат родственникам, и исследователи считают, что речь идет о военном конфликте.

Подтверждение гипотезы: массовые убийства

Это подтверждается свидетельствами других неолитических массовых убийств в Испании, Франции и Германии, что говорит о распространенности насилия и конфликтов в тот период.

Пещера Эль Миратор, где были найдены кости, является кладезем археологических находок. Предыдущие находки включают церемониальные чаши из черепных крышек и доказательства каннибализма в бронзовом веке, что указывает на непрерывность этих практик на протяжении многих веков.

Это исследование, наряду с предыдущими находками, ставит под сомнение общепринятый образ неолита как эпохи мирно сосуществующих земледельцев, заставляя пересмотреть наше представление о прошлом человечества.

Заключение: новые вопросы и новые исследования

Открытие свидетельствует о том, что история человечества сложнее и неоднозначнее, чем мы привыкли думать. Дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны прошлого и лучше понять мотивацию древних людей, а также определить, что именно привело к таким жестоким практикам.

Интересные факты: