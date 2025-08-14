Тайна неолитического ребёнка: зачем в Сибирь принесли морской трофей
В детской могиле эпохи неолита на Алтае археологи обнаружили нечто удивительное — раковину морской улитки, принесённую с берегов Азовского или Чёрного моря. Как она оказалась за тысячи километров от родных вод?
Неожиданная находка
В 1982 году на памятнике Усть-Алейка-5 исследователи раскопали вертикальное захоронение ребёнка примерно двух лет. Учёные предполагают, что у малыша могла быть макроцефалия — возможно, из-за водянки головного мозга. Но ещё больше их поразили погребальные дары: 328 предметов, включая украшения из перламутра, кости марала и… морскую раковину.
"Раковина принадлежала моллюску Tritia nitida, который водится только в Азовском и Чёрном морях. Это значит, она попала на Алтай через сложные сети обмена", — объясняют археологи.
Тайна ракушки
Раковина размером 16,1×7,7 мм — уникальная находка для Сибири каменного века. Учёные изучили её с помощью микроскопии и рамановской спектроскопии и обнаружили:
- следы красной охры на поверхности.
- остатки клея внутри — вероятно, ракушку носили как подвеску.
Ранее подобные раковины находили только на стоянке Юдиново (Брянская область), но там до моря было гораздо ближе.
Что ещё нашли в могиле?
Помимо ракушки, археологи обратили внимание на:
- подвески из перламутра и зубов марала, покрытые красным пигментом.
- обточенный кусок минеральной охры — возможно, её растирали в порошок.
- каменный резец со следами охры — вероятно, инструмент для изготовления краски.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru