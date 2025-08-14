Тайна неолитического ребёнка: зачем в Сибирь принесли морской трофей

В детской могиле эпохи неолита на Алтае археологи обнаружили нечто удивительное — раковину морской улитки, принесённую с берегов Азовского или Чёрного моря. Как она оказалась за тысячи километров от родных вод?

Неожиданная находка

В 1982 году на памятнике Усть-Алейка-5 исследователи раскопали вертикальное захоронение ребёнка примерно двух лет. Учёные предполагают, что у малыша могла быть макроцефалия — возможно, из-за водянки головного мозга. Но ещё больше их поразили погребальные дары: 328 предметов, включая украшения из перламутра, кости марала и… морскую раковину.

"Раковина принадлежала моллюску Tritia nitida, который водится только в Азовском и Чёрном морях. Это значит, она попала на Алтай через сложные сети обмена", — объясняют археологи.

Тайна ракушки

Раковина размером 16,1×7,7 мм — уникальная находка для Сибири каменного века. Учёные изучили её с помощью микроскопии и рамановской спектроскопии и обнаружили:

следы красной охры на поверхности.

остатки клея внутри — вероятно, ракушку носили как подвеску.

Ранее подобные раковины находили только на стоянке Юдиново (Брянская область), но там до моря было гораздо ближе.

Что ещё нашли в могиле?

Помимо ракушки, археологи обратили внимание на: