Высокие двери в современном интерьере
Высокие двери в современном интерьере
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:28

Строгий стиль и мягкая роскошь: почему неоклассика подходит даже для маленьких квартир

Дизайнер Влада Крупкина объяснила, как создать стильный и гармоничный неоклассический интерьер

Неоклассический интерьер сочетает в себе утончённость, симметрию и благородные материалы, но при этом остаётся лёгким и современным. Этот стиль давно вышел за пределы дворцовых залов и отлично адаптировался к жизни в обычных квартирах, в том числе и небольших. Главный принцип — гармония и сдержанная роскошь, которая создаёт атмосферу уверенности и стабильности.

Основные черты стиля

Современная неоклассика сохранила любовь к симметрии и чётким пропорциям. В центре комнаты обязательно должен быть смысловой акцент: камин, телевизор, кровать или панорамное окно. От него выстраиваются парные предметы — тумбы, бра, кресла или зеркала. Такая композиция делает интерьер завершённым и уравновешенным.

Отделка всегда выполняется из качественных материалов: натуральное дерево, мрамор, паркет, декоративная штукатурка, ткани с благородной фактурой. Молдинги остаются неизменным атрибутом, но теперь их делают в цвет стен, без выделяющегося контура.

Цвета и материалы

Цветовая палитра неоклассики основана на пастельных оттенках: бежевом, сером, кремовом. Они дополняются глубокими акцентами — изумрудным, бордовым, тёмно-синим, оливковым или терракотовым. Такая гамма делает интерьер одновременно спокойным и выразительным.

Для пола чаще всего выбирают паркет или паркетную доску в серо-бежевых или серо-коричневых тонах. Мрамор или керамогранит под мрамор также отлично вписываются. Ярко-жёлтая или рыжая древесина в неоклассике неуместна — она упрощает впечатление.

Потолок традиционно белый, с лепниной и карнизами. При желании можно использовать матовые натяжные покрытия или классическую побелку.

Мебель и её выбор

Мебель в стиле неоклассики — строгая, без вычурных деталей и позолоты. Основное внимание уделяется качеству материалов и обивке. Хорошо смотрятся простые формы из дерева, металла, стекла, обтянутые жаккардом, велюром или бархатом.

"Если есть возможность, приобретите отдельные предметы из лимитированных коллекций или от известных брендов — они прослужат намного дольше и однозначно придадут интерьеру респектабельности", — советует дизайнер Влада Крупкина.

Декор и акценты

Завершают образ интерьера детали: свечи, лампы, крупные комнатные растения, большие ковры, картины и постеры. Ковёр в гостиной должен занимать не меньше 60% пола, а диван лучше ставить полностью на него.

Для оконных проёмов подходят тяжёлые однотонные шторы в паре с лёгким тюлем. Но сегодня вместо текстиля всё чаще используют деревянные жалюзи или шаттерсы.

Картины в неоклассике не обязательно должны быть классическими. В такой интерьер впишутся и Айвазовский, и абстрактные полотна, и фактурные панно. Главное, чтобы они отражали вкус хозяина и создавали атмосферу солидности.

Неоклассика в маленькой квартире

Распространённое мнение, что неоклассика подходит только для просторных помещений, давно устарело. В небольших комнатах этот стиль может даже визуально увеличить пространство. Молдинги и реечные панели вытягивают стены вверх, а зеркала во всю высоту зрительно удваивают помещение.

"Если расположить зеркало напротив окна, то комната будет казаться больше. Но важно следить, чтобы прямые лучи не выжигали паркет и текстиль", — предупреждает дизайнер.

Правило простое: чем меньше пространство, тем меньше в нём должно быть декоративных элементов и сложных материалов.

Сочетания и вариации

Неоклассика прекрасно комбинируется с другими стилями. Минималистичные диваны или светильники могут смягчить строгую основу, а акценты в духе джапанди добавят модной свежести. Важно лишь соблюдать баланс: дополнительные элементы не должны превышать 10% от общего оформления.

В итоге неоклассика остаётся универсальной базой для интерьера. Её можно адаптировать под личные вкусы и потребности, разбавлять современными деталями, менять текстиль или декор без капитальных вложений.

"Если хотите ремонт "на века", с возможностью менять лишь мелочи, то неоклассика — именно тот стиль, который подходит "на все времена"", — отмечает Влада Крупкина.

