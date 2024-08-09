МИД России заявляет о необходимости тщательной подготовки для встречи Эрдогана и Асала

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов высказался о возможности организации встречи между президентами Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. По мнению дипломата, для проведения такого мероприятия необходима тщательная подготовка.

Богданов подчеркнул готовность российской стороны предоставить площадку для подобных переговоров в Москве. Он отметил, что Россия открыта как для трехсторонних встреч, так и для прямого диалога между представителями Дамаска и Анкары.

Заместитель главы МИД РФ выразил поддержку процессу нормализации межгосударственных отношений между Турецкой Республикой и Сирийской Арабской Республикой. Он подчеркнул важность взаимного признания территориальной целостности, единства и суверенитета обеих стран как основы для улучшения двусторонних связей.

Богданов отметил, что встреча на высшем уровне между лидерами Турции и Сирии была бы весьма позитивным шагом. Однако он подчеркнул необходимость серьезной предварительной работы для организации такого мероприятия, учитывая сложность отношений между двумя государствами.

Фото: kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)