Экс-спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси выразила резкое неодобрение выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США. Она призвала израильского лидера сконцентрироваться на достижении перемирия в секторе Газа.

Пелоси охарактеризовала презентацию Нетаньяху как наименее удачную среди всех речей иностранных высокопоставленных гостей, когда-либо выступавших перед американскими законодателями. Она подчеркнула, что многие сторонники Израиля в этот день предпочли выслушать израильских граждан, чьи семьи пострадали от террористической атаки ХАМАС 7 октября и последующего захвата заложников.

Бывший спикер отметила, что эти семьи призывают к заключению соглашения о прекращении огня, которое позволит вернуть пленных домой. Она выразила надежду, что премьер-министр Израиля направит свои усилия на достижение этой цели.

Примечательно, что Пелоси, как и почти половина демократов в Конгрессе США, не присутствовала на выступлении Нетаньяху. Отсутствовала также вице-президент Камала Харрис, потенциальный кандидат от демократов на пост президента, сославшись на ранее запланированное мероприятие.

Речь израильского премьера в Конгрессе сопровождалась демонстрациями пацифистов у здания Капитолия. Протесты завершились задержаниями и применением слезоточивого газа против некоторых участников. В беседе с корреспондентами РИА Новости демонстранты обвинили правоохранительные органы в необоснованном нападении.

Фото: commons. wikimedia.orgДавид Майоло(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)