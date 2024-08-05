Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Первая в истории женщина, которая была спикером палаты представителей конгресса США, Нэнси Пелоси сообщила, что Соединённые Штаты Америки обязаны добавить скульптурное изображение действующего главы государства Джо Байдена на национальный мемориал Рашмор, расположенный на юго-западе штата Южная Дакота, в горах Блэк-Хиллс. Об этом она информировала новостной отдел американской телерадиокомпании CBS News.

Гора в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистоун в Южной Дакоте, США, представляет собой мемориал, на котором высечены огромные изображения четырёх бывших глав Соединённых Штатов Америки.

84-летний американский политик, которая дважды становилась спикером палаты представителей Штатов, сообщила, что наличие на национальном мемориале Рашмор республиканца, а также 26-ого президента Соединённых Штатов Америки Теодора Рузвельта — это прекрасно. По её мнению, американского политического деятеля не стоит убирать с этого места. Однако она добавила, что вполне можно было бы сделать там ещё и скульптурное изображение действующего главы государства Байдена.

По мнению бывшего спикера палаты представителей Штатов, нынешний лидер государства является "последовательным" президентом, а в списке его достижений есть мощное руководство международной встречей глав государств НАТО.

Фото: Flickr / AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)