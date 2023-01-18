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  • Опубликована 18.01.2023 в 10:58

Немцы потеряли терпение после того как Украина попросила истребители и корабли

Мельник обратился к новому к новому министру обороны Германии Борису Писториусу и попросил его поставить на Украину тяжелые танки, истребители и корабли для атак по России.

После этих слов большинство читателей немецуого издания отметили, что требования украинских властей уже перешли грань разумного.

"А дальше что? Подводные лодки и авианосцы или прямое требование ядерных бомб от США? Этот человек опасен. Усадите их уже за стол переговоров", — написал Patrick B.

"Следовало ожидать, что за каждым выполненным требованием последует не благодарность, а новое, еще более возмутительное требование. Вы правы, следующим шагом будет призыв, чтобы весь бундесвер, или то, что от него осталось, присоединился к борьбе на Украине", — сокрушился Guwi.

"Почему господин Мельник не просит у США авианосную группу, включая корабли поддержки? У них там есть все. О да, наш Бундесвер тоже хотел бы такие же!" — удивился Rene S.

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