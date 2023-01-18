Мельник обратился к новому к новому министру обороны Германии Борису Писториусу и попросил его поставить на Украину тяжелые танки, истребители и корабли для атак по России.

После этих слов большинство читателей немецуого издания отметили, что требования украинских властей уже перешли грань разумного.