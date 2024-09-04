Найдено объяснение тяжким последствиям заражения нематодами — оказалось, они кишат неизвестными вирусами

Нематоды — паразиты, поражающие миллионы людей по всему миру, — переносят множество неизвестных вирусов, потенциально вызывающих серьёзные заболевания. К таким выводам пришли учёные Ливерпульской школой тропической медицины (LSTM). Статья об открытии вышла в Nature Microbiology.

Исследователи применили передовые методы биоинформатического анализа генетических данных для изучения 28 видов паразитических нематод, представляющих 70% тех, которые заражают людей и животных. В результате был идентифицирован 91 РНК-вирус.

Открытие вносит ясность, почему заражение нематодами переносится зачастую намного тяжелее, чем другие паразитозы, и сопровождается сильными осложнениями, такими как кровавая диарея, слоновость, задержка развития, слепота и другие.

"Когда эти черви, живущие внутри нас, выделяют эти вирусы, они распространяются по крови и тканям и вызывают иммунный ответ. Это поднимает вопрос о том, могут ли какие-либо заболевания, вызываемые этими паразитами, быть вызваны вирусом, а не самой паразитической нематодой", — пояснил профессор паразитологии в LSTM Марк Тейлор.

Исследование, по мнению его авторов, даёт исчерпывающий ответ, почему африканские дети, заражающиеся онхоцеркозом, начинают неконтролируемо кивать головой — один из вирусов в вызывающем его черве схож с возбудителем бешенства рабдовирусом.

У руководившего исследованием доктора Шеннона Куэка из LSTM, уроженца Индонезии, к паразитам личные счёты.

"В детстве я видел много людей, заражённых этими болезнями, и сам трижды болел вирусом денге. Это заставило меня заинтересоваться тропическими болезнями", — признался он.