Нематоды — паразиты, поражающие миллионы людей по всему миру, — переносят множество неизвестных вирусов, потенциально вызывающих серьёзные заболевания. К таким выводам пришли учёные Ливерпульской школой тропической медицины (LSTM). Статья об открытии вышла в Nature Microbiology.
Исследователи применили передовые методы биоинформатического анализа генетических данных для изучения 28 видов паразитических нематод, представляющих 70% тех, которые заражают людей и животных. В результате был идентифицирован 91 РНК-вирус.
Открытие вносит ясность, почему заражение нематодами переносится зачастую намного тяжелее, чем другие паразитозы, и сопровождается сильными осложнениями, такими как кровавая диарея, слоновость, задержка развития, слепота и другие.
"Когда эти черви, живущие внутри нас, выделяют эти вирусы, они распространяются по крови и тканям и вызывают иммунный ответ. Это поднимает вопрос о том, могут ли какие-либо заболевания, вызываемые этими паразитами, быть вызваны вирусом, а не самой паразитической нематодой", — пояснил профессор паразитологии в LSTM Марк Тейлор.
Исследование, по мнению его авторов, даёт исчерпывающий ответ, почему африканские дети, заражающиеся онхоцеркозом, начинают неконтролируемо кивать головой — один из вирусов в вызывающем его черве схож с возбудителем бешенства рабдовирусом.
У руководившего исследованием доктора Шеннона Куэка из LSTM, уроженца Индонезии, к паразитам личные счёты.
"В детстве я видел много людей, заражённых этими болезнями, и сам трижды болел вирусом денге. Это заставило меня заинтересоваться тропическими болезнями", — признался он.
Фото: Wikimedia Commons/Beentree (Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)
МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.
Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы
В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера
Экс-супруга рэпера Моргенштерна* не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.
Моргенштерн* признал, что был ужасным мужем для Дилары Зинатуллиной
Рэпер Моргенштерн* раскаялся перед бывшей супругой Диларой Зинатуллиной за своё поведение.