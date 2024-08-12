Новые правила: Как избежать изъятия дачного участка и земли ИЖС за неиспользование в России

В России были установлены критерии для изъятия дачных участков и земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). К признакам неиспользования относятся наличие мусора, зарастание сорняками, разрушенные здания и отсутствие фундамента.

Правительство также разработало ряд мероприятий по освоению земель, включая вывоз мусора, прополку и осушение участков. Росреестр подготовил два постановления, которые описывают признаки неиспользуемых земель и необходимые шаги для их освоения. Эти документы опубликованы на официальном портале нормативных актов. Принятый закон, подписанный президентом России, устанавливает трехлетний срок для собственников на освоение земель.

При отсутствии действий в течение этого времени возможен риск изъятия участков. Согласно новым критериям, участок может быть признан неиспользуемым, если на нем нет фундамента более двух лет или если построенное здание не зарегистрировано в течение пяти лет. Разработанные требования должны помочь устранить проблему заброшенных территорий и вернуть земли в обращение, отмечают авторы инициативы.

Фото: web. archive.org/Aleksandrs Timofejev (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)