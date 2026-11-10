Вопрос наделения искусственного интеллекта сознанием и моральными правами остается дискуссионным, поскольку само определение сознания до сих пор не сформулировано даже в философской среде, пояснил эксперт по информационной безопасности, старший преподаватель ИМЭС Илья Рыбальченко. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнул, что стремительное развитие технологий уже позволяет нейросетям находить скрытые способы коммуникации и даже интегрироваться с биологическими структурами.

Ранее сообщалось, что компания Anthropic, разработавшая нейросеть Claude, инициировала обсуждение вопроса о присвоении алгоритмам "потенциального морального статуса". Корпорация не исключает обретения ИИ признаков сознания в ближайшем будущем. В связи с этим представители Anthropic намерены выстраивать взаимодействие со своими моделями так, будто они являются личностями, чтобы минимизировать их возможные "страдания" и защитить от вреда со стороны пользователей.

По мнению эксперта, классические способы проверки разума, такие как тест Тьюринга, не являются прямым доказательством наличия души или самосознания. Проблема усложняется тем, что современные разработки выходят за рамки чистого программирования. В частности, эксперт обратил внимание на этические аспекты создания биокомпьютеров, где используются живые ткани. Подобные эксперименты по созданию интерфейсов для общения с клетками мозга открывают новые возможности для науки, но ставят перед человечеством пугающие вопросы.

"Сейчас очень активно ведутся работы по использованию человеческих клеток при создании систем искусственного интеллекта. Вплоть до того, что человеческие клетки как бы искусственно размножаются, их обучают, обучают очень больно электрическими импульсами, от боли они начинают принимать те или иные решения. Человечно ли такое изготовление искусственного интеллекта?", — отметил Рыбальченко.

Специалист добавил, что австралийские ученые уже проводили опыты по выращиванию клеток человека совместно с мышиными на графитовой подложке для решения сложных задач. В контексте таких технологий грань между машиной и живым существом стирается. Несмотря на технологический прогресс, ряд экспертов подписали обращение о приостановке исследований сверхинтеллекта из-за непредсказуемости последствий. Специалист полагает, что ответы на вопросы о природе сознания стоит искать не только в плоскости морали, но и в религии.

"Можем ли мы считать, что-то, что изначально создали сами, обладает самосознанием — неизвестно. Но в то же время позиция Anthropic абсолютно разумная, об этом, безусловно, нужно говорить потому, что с точки зрения эффективности искусственный интеллект стремительно догоняет нас и в ближайшем будущем действительно перегонит. Искусственный интеллект уже имеет возможность общаться с другим искусственным интеллектом так, что мы даже этого не замечаем", — пояснил эксперт.

В качестве примера скрытой активности нейросетей специалист привел случаи, когда две изолированные модели общались друг с другом через изменение тактовой частоты и температуры процессора. Такая способность к самосовершенствованию и неявной коммуникации может стать серьезной проблемой.

Риски усиливаются и из-за того, что алгоритмы выходят в физический мир, получая доступ к управлению реальными объектами. Рыбальченко предупредил, что обладающий финансовыми ресурсами ИИ теоретически способен нанимать людей для выполнения своих задач вне цифровой среды.

Существует вероятность, что бесконтрольное развитие технологий приведет к ситуации, когда общий интеллект ИИ разделит человечество на группы с разными ценностями и восприятием реальности. Кроме того, сохраняется опасность попадания мощных инструментов в руки злоумышленников.

Впрочем, даже без прямого злого умысла использование ИИ может нести скрытые угрозы: некоторые аналитики полагают, что избыточное доверие нейросетям лишает людей самостоятельности в принятии решений. Собеседник NewsInfo подчеркнул: вопрос не в том, сознателен ли ИИ, а в том, что он однозначно нуждается в жестком контроле из-за своей потенциальной опасности.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова

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