Боты наступают, но люди не сдаются: рынок труда уходит в неожиданную сторону

Массовое исчезновение профессий из-за внедрения искусственного интеллекта пока выглядит преувеличением, считает эксперт в сфере HR Елена Булкина. В комментарии NewsInfo она объяснила, какие изменения реально ждут рынок труда.

Ранее издание Газета. Ру сообщило, что россиян предупредили о "чистке" на рынке труда в 2026 году ради повышения его эффективности.

Булкина заявила, что разговоры о полном вытеснении людей технологиями носят скорее спекулятивный характер. По ее словам, бизнес остается ориентированным на человека, а значит, полностью автоматизировать его невозможно, несмотря на развитие искусственного интеллекта.

"Информация о том, что все прежние профессии умрут, не состоятельна. Бизнес, который направлен на человека, не может быть полностью автоматизирован. Когда вы разговариваете с ботом или разговариваете с живым человеком, две большие разницы. Даже реклама на эту тему есть, помните? Соедините с человеком. У человека всегда будут нестандартные вопросы. Именно этим мы и отличаемся от искусственного интеллекта", — отметила Булкина.

Она подчеркнула, что даже при высокой степени автоматизации ключевые управленческие решения остаются за человеком.

"Управленцы точно никуда не исчезнут, потому что решения по управлению все-таки пока принимает человек. Даже если искусственный интеллект ему что-то предлагает, он предлагает варианты. Окончательно решает человек, иначе мы попадаем в фильм ужасов", — говорит эксперт.

При этом часть процессов, по ее словам, например в бухгалтерии, действительно уже сильно оптимизирована, однако полностью отказаться от специалистов не получится: и люди, и технологии допускают ошибки, а контроль остается необходимым.