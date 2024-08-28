Ученые из Сеченовского университета и МФТИ показали прибор для неинвазивного анализа крови на "Технопроме-2024"

28 августа 2024 года стало известно, что ученые Сеченовского университета и МФТИ разработали новое устройство, которое было показано вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
Представитель медицинского вуза, Екатерина Поликер, рассказала, что этот прибор позволяет за минуту определить показатели крови без необходимости проколов пальца и использования реактивов. Он работает на основе рамановской спектроскопии, при которой образец исследуется лазерным лучом, и по рассеянию света можно выявить его молекулярный состав.
В данный момент данный прибор проходит тестирование в трех московских лабораториях, с планами по снижению его размера, в настоящее время сопоставимого с большой книгой.
Кроме того, вице-премьеру были продемонстрированы системы цифровых двойников белковых структур, разработанные в Институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича, а также другие инновационные проекты. XI Международный форум "Технопром-2024" проходит с 27 по 30 августа и посвящен трансформации науки и технологий.
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