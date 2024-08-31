Дружелюбие соседей в российских домах оценили в цифрах

Около половины жителей многоквартирных домов в России поддерживают приятельские отношения с соседями, выяснила компания-партнер Сбера Doma.ai. NewsInfo.Ru ознакомилось с результатами опроса 2000 человек, проводившегося этим и прошлым летом.

За год количество дружелюбных соседей выросло.

В дружеских отношениях с жильцами своего подъезда признались 10% опрошенных (в 2023-м таковых было 7%),

приятельских — 49% (42%).

Враждуют с соседями 4% (2023 — 3%),

придерживаются нейтралитета 37% (44%).

7% респондентов общаются с соседями ежедневно, 19% — несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц. Выяснили даже, о чём:

сплетничали о личной и семейной жизни — 32%,

обсуждали ЖКХ — 31%,

общественные аспекты жизни затронули в разговоре с соседями 15%.

К слову, это общение всё больше перетекает из подъездов и лавочек во дворе в онлайн — такой способ коммуникации с соседями выбрал 51% опрошенных.

"Благодаря онлайн-платформам и мессенджерам россияне стали чаще преодолевать барьеры анонимности и объединяться для решения разных задач", — объяснила директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.