Около половины жителей многоквартирных домов в России поддерживают приятельские отношения с соседями, выяснила компания-партнер Сбера Doma.ai. NewsInfo.Ru ознакомилось с результатами опроса 2000 человек, проводившегося этим и прошлым летом.
За год количество дружелюбных соседей выросло.
- В дружеских отношениях с жильцами своего подъезда признались 10% опрошенных (в 2023-м таковых было 7%),
- приятельских — 49% (42%).
- Враждуют с соседями 4% (2023 — 3%),
- придерживаются нейтралитета 37% (44%).
7% респондентов общаются с соседями ежедневно, 19% — несколько раз в неделю, 33% — несколько раз в месяц. Выяснили даже, о чём:
- сплетничали о личной и семейной жизни — 32%,
- обсуждали ЖКХ — 31%,
- общественные аспекты жизни затронули в разговоре с соседями 15%.
К слову, это общение всё больше перетекает из подъездов и лавочек во дворе в онлайн — такой способ коммуникации с соседями выбрал 51% опрошенных.
"Благодаря онлайн-платформам и мессенджерам россияне стали чаще преодолевать барьеры анонимности и объединяться для решения разных задач", — объяснила директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.
Фото: Детскосельский Онлайн | Пушкинский район/Виктория Петрова
Porsche построит в Бангкоке самую дорогую высотку Таиланда
Гигантскую башню Porsche Design Tower начнут возводить в будущем году. Средняя цена апартаментов в небоскрёбе стартует с суммы в 15,5 млн долларов, сообщает Designboom.
Джонсон: Украина мертва, ВСУ ждёт стремительный крах в ДНР
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — это лишь вопрос времени. По его словам, признаки этого очевидны уже сейчас.
Актриса Лиа Ремини подала на развод после 21 года брака
Звезда сериала "Король Квинса" Лиа Ремини подала на развод.
Поклонники Селены Гомес подозревают её в помолвке с Бенни Бланко
Известная поп-звезда Селена Гомес похоже, наконец-то нашла свое счастье после долгого и трудного расставания с Джастином Бибером.