Культуры, которым не подходит аромат укропа: что лучше не высаживать рядом

Укроп - одна из самых популярных пряно-ароматических культур на огороде. Благодаря своему специфическому запаху, укроп способен оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на соседние растения. Какие культуры лучше не сажать рядом с этой ароматной зеленью?
Помидоры
Укроп и томаты - плохие соседи на грядке. Дело в том, что сильный аромат укропа может подавлять рост и развитие томатов, а также снижать их урожайность. Поэтому эти две культуры лучше размещать на расстоянии друг от друга.
Морковь
Морковь - одна из самых "капризных" культур, которая не любит соседства с укропом. Эфирные масла укропа способны подавлять рост корней моркови, из-за чего ухудшается их форма и качество.
Огурцы
Укроп и огурцы - также неудачное сочетание на огороде. Эфирные вещества укропа могут ингибировать рост огуречных растений и снижать их урожайность. Лучше сажать эти культуры на достаточном удалении друг от друга.
Капуста
Капуста - ещё одно растение, которое плохо уживается по соседству с укропом. Ароматные вещества укропа могут негативно влиять на формирование кочанов у капусты.
Тем не менее, укроп может приносить пользу другим культурам. Так, он положительно взаимодействует с морковью, картофелем, петрушкой, сельдереем. Поэтому, планируя размещение культур на грядках, стоит учитывать совместимость растений.
Правильное чередование культур и грамотное расположение укропа на участке позволит не только получить хорошие урожаи овощей, но и обезопасить растения от нежелательного влияния друг на друга.
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