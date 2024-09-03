Культуры, которым не подходит аромат укропа: что лучше не высаживать рядом

Укроп и его плохие соседи: овощи, которые не любят это пряное растение

Укроп - одна из самых популярных пряно-ароматических культур на огороде. Благодаря своему специфическому запаху, укроп способен оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на соседние растения. Какие культуры лучше не сажать рядом с этой ароматной зеленью?

Помидоры

Укроп и томаты - плохие соседи на грядке. Дело в том, что сильный аромат укропа может подавлять рост и развитие томатов, а также снижать их урожайность. Поэтому эти две культуры лучше размещать на расстоянии друг от друга.

Морковь

Морковь - одна из самых "капризных" культур, которая не любит соседства с укропом. Эфирные масла укропа способны подавлять рост корней моркови, из-за чего ухудшается их форма и качество.

Огурцы

Укроп и огурцы - также неудачное сочетание на огороде. Эфирные вещества укропа могут ингибировать рост огуречных растений и снижать их урожайность. Лучше сажать эти культуры на достаточном удалении друг от друга.

Капуста

Капуста - ещё одно растение, которое плохо уживается по соседству с укропом. Ароматные вещества укропа могут негативно влиять на формирование кочанов у капусты.

Тем не менее, укроп может приносить пользу другим культурам. Так, он положительно взаимодействует с морковью, картофелем, петрушкой, сельдереем. Поэтому, планируя размещение культур на грядках, стоит учитывать совместимость растений.

Правильное чередование культур и грамотное расположение укропа на участке позволит не только получить хорошие урожаи овощей, но и обезопасить растения от нежелательного влияния друг на друга.

Фото: unsplash.com by jayjay88.