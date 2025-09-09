Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя подкормка деревьев груши
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:22

Деревья у границы участка могут стать поводом для суда

Сенатор Ольга Епифанова напомнила нормы посадки деревьев на границе участков

Конфликты между соседями на даче нередко возникают из-за деревьев, посаженных слишком близко к границе участков. В некоторых случаях их удаление можно требовать по закону, если они реально мешают пользоваться своей землёй.

Какие нормы действуют

По словам сенатора, председателя "Социал-демократического союза женщин России" Ольги Епифановой, в большинстве регионов существуют правила, регламентирующие расстояние от межи при посадке.

"Например, для высокорослых деревьев — не менее четырёх метров", — пояснила эксперт в беседе с RT.

Это требование связано с тем, что большие деревья дают сильное затенение и могут лишать соседний участок света, создавая дискомфорт и мешая садоводству.

Как действовать при нарушении

Если деревья соседей растут слишком близко к границе и мешают, юристы советуют соблюдать следующую последовательность:

  1. Попробовать договориться мирным путём — часто достаточно устного разговора.

  2. При отказе соседей — направить письменное уведомление с просьбой устранить нарушение.

  3. Если ситуация не решается — обратиться в администрацию или в суд, предоставив доказательства (фото, замеры, акты обследования).

Зачем учитывать интересы соседей

При планировании посадок на своём участке важно помнить, что неправильно выбранное место может привести не только к затенению, но и к порче межевых конструкций, падению листьев и мусора на чужую территорию. Всё это становится источником конфликтов, которых можно избежать, если соблюдать установленные нормы.

Таким образом, закон действительно защищает права владельцев участков от неправильно посаженных деревьев, но прежде всего стоит стремиться к мирному урегулированию и уважению соседских интересов.

