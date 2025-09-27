Закон разрешает шум, но только до 55 дБ: что это значит в реальности

Шум от соседского ремонта знаком почти каждому жителю многоквартирного дома. Гул перфоратора, стук молотка и грохот мебели способны вывести из себя даже самых терпеливых. Но если подойти к ситуации грамотно, можно значительно снизить уровень дискомфорта и защитить свои права.

Закон о тишине: что нужно знать

В большинстве регионов действуют ограничения на шум в многоквартирных домах. Как правило, запрещено:

шуметь с 23:00 до 07:00 ;

; проводить ремонтные работы с 19:00 или 21:00 до 09:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00.

Особое правило касается новостроек: в течение 1,5 лет после ввода дома в эксплуатацию ремонт допустим без "тихого часа". Закон учитывает, что жильцы массово приводят квартиры в порядок.

Допустимый уровень шума

СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает предельно допустимые значения:

днём — до 55 дБ ;

; ночью — до 45 дБ.

Для замера превышений нужно вызывать аккредитованную организацию. Только официальное заключение станет основанием для привлечения соседей к ответственности.

Куда жаловаться на шумный ремонт

Если соседи нарушают режим тишины, можно обратиться:

в полицию или к участковому — для фиксации нарушения;

или к участковому — для фиксации нарушения; в ГЖИ - при подозрении на незаконную перепланировку;

- при подозрении на незаконную перепланировку; в Роспотребнадзор - если шум идёт с придомовой территории;

- если шум идёт с придомовой территории; в департамент природопользования - при загрязнении или повреждении двора.

Обычно после первого предупреждения соседи становятся аккуратнее, а штрафы применяются к злостным нарушителям.

Шумоизоляция в новостройках

Современные застройщики стараются учитывать проблему звуков в МКД. В качественных жилых комплексах применяются специальные материалы, повышающиеся показатели звукоизоляции. Но в домах эконом-класса вопрос тишины остаётся на совести владельцев.

Самостоятельная защита от шума

Даже в старых домах можно улучшить звукоизоляцию:

использовать пенопласт и пеноматериалы ;

; монтировать каменную вату с хаотичной структурой;

с хаотичной структурой; установить виброподвесы, акустические профили и демпфирующие ленты.

Важно: работать нужно со всей квартирой, а не отдельными стенами, иначе эффект будет минимален.

Как решить проблему мирно

Прежде чем жаловаться в инстанции, попробуйте договориться. Можно:

попросить соседей повесить график работ;

обсудить время проведения самых шумных процессов;

напомнить о действующих нормах.

Чаще всего вежливый разговор приносит результат быстрее, чем официальные обращения.

Памятка для тех, кто делает ремонт

заранее уведомите соседей о сроках;

оставьте свои контакты;

учитывайте наличие в доме маленьких детей или пожилых людей;

своевременно убирайте строительный мусор.

Такой подход поможет избежать конфликтов.

Таблица: меры борьбы с шумом

Ситуация Что делать Ремонт ночью Вызвать полицию, зафиксировать Подозрение на незаконную перепланировку Жалоба в ГЖИ Шум с улицы или двора Обратиться в Роспотребнадзор Громкий мусоросбор или дворники ночью Жалоба в департамент экологии

FAQ

Можно ли ремонтировать квартиру в выходные?

Да, но только в установленные законом часы.

Как узнать нормы для своего региона?

Закон о тишине утверждается региональными властями, уточните его на сайте администрации.

Можно ли самому замерить шум?

Бытовой шумомер не является доказательством. Нужна экспертиза аккредитованной организации.

3 интересных факта

• В среднем шум перфоратора достигает 90 дБ — это сравнимо с гулом мотоцикла.

• Первые "законы о тишине" в России начали принимать в 2002 году, и они сильно различаются по регионам.

• В Европе во многих странах действует "тихий час" днём, в России это правило есть только в части субъектов.

Шумный ремонт — неприятен, но не безнадежен: сначала пробуйте мирный диалог и согласуйте график. Если сосед игнорирует правила — используйте законные инструменты: участковый, официальные измерения и жалобы в надзорные органы. А инвестиции в качественную звукоизоляцию дома — это долгосрочная защита вашего комфорта, которая значительно снизит зависимость от поведения соседей.