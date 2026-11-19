Эффективным способом борьбы с недобросовестными соседями, чьи квартиры становятся источником распространения вредителей, является официальное обращение в управляющую компанию, рассказала NewsInfo исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее словам, вместо прямых конфликтов и попыток самостоятельно договориться с жильцами, создающими антисанитарные условия, гражданам следует использовать правовые механизмы через обслуживающую организацию.

Москвина привела в пример опыт Японии, где любые претензии между соседями решаются исключительно через посредника в лице управляющей компании. Такой подход позволяет избегать личных стычек и переводит проблему в юридическую плоскость. В российской практике ответственность за дезинфекцию и дератизацию общих помещений также лежит на УК.

При возникновении угрозы распространения насекомых жильцам необходимо правильно оформить заявку в управляющую компанию и зафиксировать ее номер. Специалисты отмечают, что пренебрежение правилами гигиены часто привлекает нежелательных гостей в виде тараканов и крыс. Для защиты своего жилья люди нередко используют ловушки на кухне, однако корень проблемы часто кроется в соседних помещениях.

"Обращаетесь официально в управляющую компанию и говорите: соседи в квартире справа мешают мне жить. В чем дело? В том-то и в том-то. Управляющая компания начинает разбираться. Если нужно, привлекает надзорные органы, если нужно, привлекает правоохранителей", — отметила Москвина.

Однако специалист подчеркнула, что в России существует серьезное юридическое препятствие — 25-я статья Конституции о неприкосновенности жилища. Если собственник "нехорошей" квартиры отказывается пускать дезинфекторов, УК вынуждена обращаться в суд. В ряде случаев для проведения работ приходится привлекать полицию.

Важно помнить, что запущенное состояние жилья может привести к появлению не только насекомых, но и более опасных вредителей. Эксперты подчеркивают, что хлам создает условия для грызунов, борьба с которыми требует еще более радикальных мер. С наступлением холодов эта проблема обостряется, так как мыши ищут тепло внутри жилых зданий.

"Конфликтовать бесполезно. Это ситуация будет очень тяжелая, с возможными юридическими последствиями", — пояснила специалист.

Для предотвращения подобных ситуаций Москвина рекомендует фиксировать все отказы соседа от допуска в квартиру. Если УК документально подтвердит, что работы не были выполнены по вине конкретного жильца, это станет весомым аргументом в суде.

При этом собственникам стоит помнить о безопасности применяемых методов очистки. Например, борная кислота безопасна для домашних животных, в то время как профессиональные химикаты могут быть токсичны. Также стоит учитывать, что сырость в подвалах или протечки у соседей провоцируют миграцию других существ, ведь мокрицы любят влажность и быстро заселяют многоквартирные дома.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Ирина Полякова

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