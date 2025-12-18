Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Потоп в квартире
Потоп в квартире
© freepik.com by stefamerpik is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:03

200 тысяч на мокрые дела: на такую сумму россияне страхуют риск случайно устроить потоп соседям

Средняя сумма страховки от залива соседей составляет 200 тысяч рублей — Кургузов

Россияне всё чаще оформляют страховки не только ради защиты собственной квартиры, но и чтобы закрыть риск "самого бытового" конфликта — возможного залива соседей. На фоне роста взносов по имущественному страхованию эта опция всё заметнее закрепляется в наборе стандартных потребностей владельцев жилья. Об этом сообщает "Российская газета".

Сколько страхуют ответственность перед соседями

Как отмечает издание, в России участились случаи страхования на случай затопления чужой квартиры. Средняя сумма, на которую граждане страхуют такой риск, составляет 200 тысяч рублей. Речь идёт об ответственности перед соседями — ситуации, когда ущерб может быть причинён не собственнику полиса, а жильцам ниже этажом.

Эта категория рисков входит в число наиболее популярных наряду со страхованием отделки и ремонта, мебели и техники. Такой набор отражает привычную логику владельцев: полис должен покрывать не только дорогостоящие улучшения внутри квартиры, но и последствия непредвиденных происшествий, которые затрагивают окружающих. По сути, ответственность перед соседями становится таким же базовым пунктом, как защита имущества.

Что говорят данные Банка России

Тренд подтверждается статистикой регулятора. По данным Банка России, взносы по страхованию имущества граждан в третьем квартале 2025 года выросли примерно на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На этом фоне интерес к отдельным рискам, включая ответственность на случай залива квартиры, выглядит частью более широкой динамики рынка.

Рост взносов не означает автоматического изменения поведения каждого владельца жилья, но указывает на расширение спроса и вовлечённости населения в страховые продукты. В структуре полисов, как следует из информации, сохраняют высокую популярность ремонт и отделка, бытовая техника и мебель. Ответственность перед соседями в этом перечне закрепляется как практическая необходимость.

Почему новостройки страхуют чаще

В "Ингосстрахе" отмечают, что квартиры в новостройках страхуют заметно чаще, чем жильё на вторичном рынке. Директор домена "Жилье и имущество" компании Василий Кургузов связывает это с ипотекой: покупка жилья в новом доме нередко сопровождается кредитом, а при ипотечном договоре страхование становится обязательным условием.

"Они лучше осведомлены о возможностях страхования и готовы тратить деньги на защиту от непредвиденных ситуаций. Также застройщики часто предлагают программы страхования в рамках покупки квартиры. Это упрощает процесс и мотивирует покупателей оформить полис", — пояснил директор домена "Жилье и имущество" компании "Ингосстрах" Василий Кургузов.

Таким образом, в новостройках действует сразу несколько факторов — требование банка и "встроенные" предложения от девелоперов, которые делают оформление полиса менее трудоёмким. В результате страхование становится частью сделки, а не отдельным решением, к которому собственник приходит спустя годы. Это меняет и структуру спроса: люди оформляют защиту с первых месяцев владения квартирой.

Чем отличаются полисы на "вторичке"

В "Абсолют Страхование" обращают внимание на особенности вторичного рынка. Руководитель управления андеррайтинга и разработки продуктов Ксения Гончарова уточнила, что спрос на страхование жилья на вторичном рынке распределён равномерно, без выраженного перекоса в пользу какого-то сегмента. При этом подход к наполнению полиса у владельцев отличается от тех, кто заезжает в новую квартиру.

"В новостройках, если речь идет о только что сданных объектах, большинство клиентов страхуют прежде всего конструктивные элементы. Это связано с тем, что большая часть таких квартир приобретается в ипотеку, а банк требует застраховать именно конструктив", — указала руководитель управления андеррайтинга и разработки продуктов "Абсолют Страхование" Ксения Гончарова.

На вторичном рынке собственники, по её словам, практически сразу оформляют полис с расширенным набором рисков. В него включают внутреннюю отделку и имущество, а также ответственность перед соседями. Дополнительно Гончарова упомянула психологический фактор: в новостройках ремонт новый и часто более затратный, поэтому владельцы проявляют больший интерес к защите имущества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Красный угол это личное молитвенное пространство — священник Скраинников сегодня в 8:54
Хотите, чтобы молитва стала опорой? Начните с этих двух икон в красном углу — совет священника

Священник объяснил, какие иконы должны быть в красном углу и почему важно не превращать домашние образы в декор или "оберег".

Читать полностью » Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов сегодня в 8:11
Соседи заплатят за свет меньше, а вы — больше: простая причина, о которой молчат в квитанциях

В Татарстане в 2026 году тарифы ЖКХ поднимут дважды, а электроэнергию начнут считать по диапазонам потребления — кого это затронет сильнее?

Читать полностью » Пенсионные накопления можно получить единоразово в 2026 году — РИАН сегодня в 7:51
Ждать 20 лет или получить сейчас? Ловкий трюк с прожиточным минимумом, который решит вашу судьбу

В 2026 году россияне смогут забрать пенсионные накопления одной суммой, но только если расчётная ежемесячная выплата окажется слишком маленькой.

Читать полностью » ЛДПР предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода семьи — Слуцкий сегодня в 7:48
Коммуналка съедает последние деньги: вот как хотят заставить государство платить за вас

В Госдуме предложили ограничить расходы семей на услуги ЖКХ 10% дохода и компенсировать остальное за счёт государства — законопроект уже готов.

Читать полностью » Акцизы на сигареты вырастут с 2026 года — эксперт Федотов сегодня в 7:44
Цены полетят вверх: скрытый план государства по удорожанию табака раскрыли эксперты

С 1 января 2026 года в России вырастут акцизы на табачную продукцию: какие ставки утвердили и сколько получит бюджет.

Читать полностью » Минздрав добавит новые лекарства в ОМС с 2026 года — Борисова сегодня в 7:41
Диспансеризация станет серьёзнее: эти два анализа для женщин добавят в ОМС для раннего выявления рака

В 2026 году по ОМС обещают больше обследований, вакцинации и высокотехнологичной помощи, а также новые препараты — какие изменения назвали эксперты?

Читать полностью » Выход на пенсию через 10 лет повышает её размер более чем в два раза — Бессараб сегодня в 7:38
Решение на 10 лет вперёд: почему отказ от пенсии сегодня делает её больше завтра

Отсрочка выхода на пенсию может увеличить выплаты более чем вдвое. В Госдуме объяснили, как работает этот механизм и кому он выгоден.

Читать полностью » Создатель контента для взрослых Флора читает сказки вместо откровенных роликов — Metro сегодня в 7:33
Её цель — стать неинтересной: зачем создательница контента для взрослых учит мужчин любить себя

Американская модель сменила формат работы и заявила, что помогает подписчикам выходить из порнозависимости — но делает это неожиданным способом.

Читать полностью »

Новости
Общество
Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Общество
Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС
Культура и шоу-бизнес
Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд
Наука
Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet