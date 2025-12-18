200 тысяч на мокрые дела: на такую сумму россияне страхуют риск случайно устроить потоп соседям

Россияне всё чаще оформляют страховки не только ради защиты собственной квартиры, но и чтобы закрыть риск "самого бытового" конфликта — возможного залива соседей. На фоне роста взносов по имущественному страхованию эта опция всё заметнее закрепляется в наборе стандартных потребностей владельцев жилья. Об этом сообщает "Российская газета".

Сколько страхуют ответственность перед соседями

Как отмечает издание, в России участились случаи страхования на случай затопления чужой квартиры. Средняя сумма, на которую граждане страхуют такой риск, составляет 200 тысяч рублей. Речь идёт об ответственности перед соседями — ситуации, когда ущерб может быть причинён не собственнику полиса, а жильцам ниже этажом.

Эта категория рисков входит в число наиболее популярных наряду со страхованием отделки и ремонта, мебели и техники. Такой набор отражает привычную логику владельцев: полис должен покрывать не только дорогостоящие улучшения внутри квартиры, но и последствия непредвиденных происшествий, которые затрагивают окружающих. По сути, ответственность перед соседями становится таким же базовым пунктом, как защита имущества.

Что говорят данные Банка России

Тренд подтверждается статистикой регулятора. По данным Банка России, взносы по страхованию имущества граждан в третьем квартале 2025 года выросли примерно на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На этом фоне интерес к отдельным рискам, включая ответственность на случай залива квартиры, выглядит частью более широкой динамики рынка.

Рост взносов не означает автоматического изменения поведения каждого владельца жилья, но указывает на расширение спроса и вовлечённости населения в страховые продукты. В структуре полисов, как следует из информации, сохраняют высокую популярность ремонт и отделка, бытовая техника и мебель. Ответственность перед соседями в этом перечне закрепляется как практическая необходимость.

Почему новостройки страхуют чаще

В "Ингосстрахе" отмечают, что квартиры в новостройках страхуют заметно чаще, чем жильё на вторичном рынке. Директор домена "Жилье и имущество" компании Василий Кургузов связывает это с ипотекой: покупка жилья в новом доме нередко сопровождается кредитом, а при ипотечном договоре страхование становится обязательным условием.

"Они лучше осведомлены о возможностях страхования и готовы тратить деньги на защиту от непредвиденных ситуаций. Также застройщики часто предлагают программы страхования в рамках покупки квартиры. Это упрощает процесс и мотивирует покупателей оформить полис", — пояснил директор домена "Жилье и имущество" компании "Ингосстрах" Василий Кургузов.

Таким образом, в новостройках действует сразу несколько факторов — требование банка и "встроенные" предложения от девелоперов, которые делают оформление полиса менее трудоёмким. В результате страхование становится частью сделки, а не отдельным решением, к которому собственник приходит спустя годы. Это меняет и структуру спроса: люди оформляют защиту с первых месяцев владения квартирой.

Чем отличаются полисы на "вторичке"

В "Абсолют Страхование" обращают внимание на особенности вторичного рынка. Руководитель управления андеррайтинга и разработки продуктов Ксения Гончарова уточнила, что спрос на страхование жилья на вторичном рынке распределён равномерно, без выраженного перекоса в пользу какого-то сегмента. При этом подход к наполнению полиса у владельцев отличается от тех, кто заезжает в новую квартиру.

"В новостройках, если речь идет о только что сданных объектах, большинство клиентов страхуют прежде всего конструктивные элементы. Это связано с тем, что большая часть таких квартир приобретается в ипотеку, а банк требует застраховать именно конструктив", — указала руководитель управления андеррайтинга и разработки продуктов "Абсолют Страхование" Ксения Гончарова.

На вторичном рынке собственники, по её словам, практически сразу оформляют полис с расширенным набором рисков. В него включают внутреннюю отделку и имущество, а также ответственность перед соседями. Дополнительно Гончарова упомянула психологический фактор: в новостройках ремонт новый и часто более затратный, поэтому владельцы проявляют больший интерес к защите имущества.